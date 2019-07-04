Новосибирский суд выносит приговор Анатолию Радченко — его называют киллером банды Трунова

Подсудимый настаивает на том, что его оговорили

В зале суда присутствуют трое полицейских и оперативник в маске

Сегодня, 4 июля, в Новосибирске завершается суд над Анатолием Радченко по прозвищу Челентано. Его называют предполагаемым руководителем банды киллеров, которая входила в состав влиятельного криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова.

Суд над Анатолием Радченко продолжался почти два года — с августа 2017-го. О нюансах судебного процесса известно немного: заседания проходили в закрытом режиме. Сейчас судья Новосибирского областного суда Анна Турченко начнёт оглашение приговора.

Корреспонденты НГС следят за происходящим в суде в режиме онлайн.