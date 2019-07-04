Новосибирский суд выносит приговор Анатолию Радченко — его называют киллером банды Трунова

Как следует из текста приговора, к Дабееву у Александра Трунова была личная неприязнь, поэтому он поручил Анатолию Радченко спланировать убийство. В реализации плана участвовали три сообщника – два с оружием и водитель. Подельники 4 раза выстрелили жертве в голову, а после скрылись с места преступления, избавившись от пистолетов.
Судья перешла к ещё одному убийству, совершить которое, по версии обвинения, сообщников также попросил Анатолий Радченко. Согласно приговору, участники криминального сообщества остановились неподалёку от дачи и один из них сделал пять прицельных выстрелов в жертву. После этого сообщники скрылись на машине, а автомат спрятали в лесу.
В приговоре говорится о том, что Анатолий Радченко дал указание убить Нагибова с особой жестокостью. Но из-за того, что на месте оказалась его жена, два члена группировки отказались в этом участвовать. Тогда Радченко сам вечером вошёл в подъезд и застрелил жертву.
Согласно приговору, Трунов и Радченко хранили оружие, боеприпасы и взрывные устройства, например, автоматы Калашникова, самодельные пистолеты-пулемёты, пистолеты Макарова, ТТ, пистолеты, переделанные из газовых, а также около двух тысяч патронов.
Следователи пришли к выводу, что на счету Анатолия Радченко четыре убийства.
«Он причастен к убийству М. Нагибова в 1997 году, убийству Б. Гелашвили в 2000 году, убийству А. Дабеева в 2002 году, убийству Н. Акеньшина в 2004 году, покушению на убийство Ф. Хачатряна в 1999 году, покушению на убийство Е. Сядчикова в 2003 году, покушению на убийство А. Боженко в 2004 году, а также к незаконному приобретению, передаче, хранению, перевозке и ношению огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывных устройств, совершённых организованной группой в период 2001–2009 годов. Также Радченко причастен к вымогательству в период с 1991 по 1998 годы у предпринимателя в целях получения имущества в крупном размере, хищению путём обмана доли в уставном капитале ООО "Центр-Систем", покушению на хищение путём обмана доли в уставном капитале ООО "Бархат". Все эти преступления также совершены организованной группой», — сообщали в СК в августе 2017 года перед тем, как дело Анатолия Радченко начал рассматривать суд.
Ранее, когда расследование уголовного дела Анатолия Радченко только завершилось, в Следственном комитете России рассказывали, что он руководил подразделениями криминального сообщества Трунова с 1997 по 2009 годы. В числе этих структур была и банда, созданная специально для нападения на людей.
Также, согласно приговору, Радченко организовывал идеологические мероприятия по действиям участников банды в разных ситуациях.
За свою работу в банде Трунова Анатолий Радченко получал 6% прибыли ряда компаний, которыми распоряжалось криминальное сообщество, зачитала судья.
Также он разрешал конфликты между «Труновскими» и другими преступными группировками, контролировал дисциплину и конспирацию в криминальном сообществе.
В приговоре говорится о том, что Анатолий Радченко учил участников криминального сообщества боевым искусствам и обращению с оружием.
Также «Труновские» заставляли торговцев с Центрального рынка платить им не меньше тысячи рублей с каждой точки помимо аренды. Полученные таким образом деньги шли в кассу криминального сообщества, зачитывает судья.
Часть денег участники криминального сообщества тратили на взятки представителям власти, которые их покрывали, следует из приговора.
Судья перечисляет предприятия, которые были созданы на деньги, полученные преступным путём, — это около 10 компаний. С них, по версии обвинения, криминальное сообщество получало доход.
На деньги из кассы банда покупала машины, в том числе и бронированные.
Из приговора следует, что Александр Трунов разработал правила для взаимодействия с другими организованными преступными сообществами, для привлечения новых членов группировки и для внедрения её участников в органы власти. Наказанием за нарушение правил могло быть даже убийство, говорится в приговоре.
Тем временем судья подробно описывает, как было устроено криминальное сообщество Трунова. Например, в тексте приговора есть информация о том, что Трунов распределял деньги и оружие между участниками сообщества и обеспечивал его функционирование. А Радченко как один из руководителей координировал действия и разработку планов преступлений.
Спустя полтора года обвиняемого экстрадировали в Россию. К этому времени бизнесмен Александр Трунов уже отбывал 22-летний срок в колонии строгого режима. Четверым участникам банды киллеров, возможным шефом которой называют Анатолия Радченко, суд назначил от 17 до 20 лет лишения свободы.
В 2014 году Анатолия Радченко задержали в Австрии.
Это произошло в Вене в результате совместной спецоперации сибирской полиции, национального бюро Интерпола и австрийских правоохранительных ведомств. Ничего не подозревающего россиянина скрутили сотрудники местного спецподразделения «Кобра».
«По версии следствия, Радченко по прозвищу Челентано в преступном сообществе Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства, — передавали тогда в СК. — После задержания лидера преступного сообщества <...> Радченко скрылся от правоохранительных органов и более пяти лет находился в международном розыске».
Пока судья перечисляет статьи обвинения.
Два года назад, когда расследование этого дела только закончилось, в Следственном комитете России сообщали, что Анатолия Радченко обвиняют в создании преступного сообщества и руководстве им (ст. 210 УК РФ), в бандитизме (ст. 209 УК рФ), убийствах и покушениях на убийства (ст. 105 УК РФ), в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ), в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), мошенничестве и покушении на мошенничество (ст. 159 УК рФ).
Оглашение приговора началось.