Минобороны назвало имена офицеров, погибших на подлодке

Министерство обороны РФ опубликовало имена офицеров-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает РИА «Новости». Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля, но Минобороны РФ сообщило о нем спустя день. При пожаре погибли 14 офицеров. Наши коллеги из «Фонтанки» передают, что к середине среды с борта подняли тела только четырех погибших. Чтобы их опознать, может потребоваться экспертиза ДНК. Информации еще о 10 телах по-прежнему нет. В числе погибших два Героя Российской Федерации:

Герой Российской Федерации Денис Владимирович Долонский, капитан 1 ранга;

Герой Российской Федерации Николай Иванович Филин, капитан 1 ранга;



Владимир Леонидович Абанкин, капитан 1 ранга;



Андрей Владимирович Воскресенский, капитан 1 ранга;



Константин Анатольевич Иванов, капитан 1 ранга;



Денис Александрович Опарин, капитан 1 ранга;



Константин Юрьевич Сомов, капитан 1 ранга;



Александр Валерьевич Авдонин, капитан 2 ранга;



Сергей Петрович Данильченко, капитан 2 ранга;



Дмитрий Александрович Соловьев, капитан 2 ранга;



Александр Сергеевич Васильев, подполковник медицинской службы;



Виктор Сергеевич Кузьмин, капитан 3 ранга;



Владимир Геннадьевич Сухиничев, капитан 3 ранга;



Михаил Игоревич Дубков, капитан-лейтенант.

Напомним, пожар на секретной подлодке случился 1 июля во время батиметрических исследований, погибли 14 офицеров-подводников. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из отсеков, моряки загерметизировали его, но задохнулись продуктами горения. Спаслись, по разным данным, от четырех до десяти человек — точное число подводников, работавших на лодке, а также тип подлодки, характер работ и прочую информацию о ЧП оборонное ведомство не разглашает из-за гостайны.

