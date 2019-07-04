Минобороны назвало имена офицеров, погибших на подлодке

Предполагается, так выглядит глубоководный аппарат, на котором случился пожар
Фото: скриншот germanovich3D / YouTube.com
Министерство обороны РФ опубликовало имена офицеров-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает РИА «Новости».
Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля, но Минобороны РФ сообщило о нем спустя день. При пожаре погибли 14 офицеров. Наши коллеги из «Фонтанки» передают, что к середине среды с борта подняли тела только четырех погибших. Чтобы их опознать, может потребоваться экспертиза ДНК. Информации еще о 10 телах по-прежнему нет.
В числе погибших два Героя Российской Федерации:
- Герой Российской Федерации Денис Владимирович Долонский, капитан 1 ранга;
- Герой Российской Федерации Николай Иванович Филин, капитан 1 ранга;
- Владимир Леонидович Абанкин, капитан 1 ранга;
- Андрей Владимирович Воскресенский, капитан 1 ранга;
- Константин Анатольевич Иванов, капитан 1 ранга;
- Денис Александрович Опарин, капитан 1 ранга;
- Константин Юрьевич Сомов, капитан 1 ранга;
- Александр Валерьевич Авдонин, капитан 2 ранга;
- Сергей Петрович Данильченко, капитан 2 ранга;
- Дмитрий Александрович Соловьев, капитан 2 ранга;
- Александр Сергеевич Васильев, подполковник медицинской службы;
- Виктор Сергеевич Кузьмин, капитан 3 ранга;
- Владимир Геннадьевич Сухиничев, капитан 3 ранга;
- Михаил Игоревич Дубков, капитан-лейтенант.
Напомним, пожар на секретной подлодке случился 1 июля во время батиметрических исследований, погибли 14 офицеров-подводников. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из отсеков, моряки загерметизировали его, но задохнулись продуктами горения. Спаслись, по разным данным, от четырех до десяти человек — точное число подводников, работавших на лодке, а также тип подлодки, характер работ и прочую информацию о ЧП оборонное ведомство не разглашает из-за гостайны.
На борту находились высокопоставленные офицеры, многие — дети адмиралов и контр-адмиралов. Владимир Путин назвал случившееся большой потерей для флота и российской армии.
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