В Заельцовском районе пьяная женщина выпала из окна девятиэтажки

30 мая 2019

Новые комментарии на НГС

Привет!

Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

