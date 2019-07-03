В Заельцовском районе пьяная женщина выпала из окна девятиэтажки

Пока нет информации о том, какие травмы при падении получила пострадавшая
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Вечером в среду, 3 июля, в Заельцовском районе, на улице Лебедевского, из окна выпала женщина.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт падения.
«Выпала женщина из окна второго этажа. <...> Она доставлена в больницу. На место выезжали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что выпала сама, то есть там криминала не усматривается. <...> По имеющейся информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.
О том, какие травмы получила пострадавшая, пока информации нет.
В конце июня в Октябрьском районе пожилая женщина выпала из окна десятиэтажки.