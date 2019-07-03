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В Заельцовском районе пьяная женщина выпала из окна девятиэтажки

В полиции сообщили, что она была пьяна

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Пока нет информации о том, какие травмы при падении получила пострадавшая

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Вечером в среду, 3 июля, в Заельцовском районе, на улице Лебедевского, из окна выпала женщина.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт падения.

«Выпала женщина из окна второго этажа. <...> Она доставлена в больницу. На место выезжали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что выпала сама, то есть там криминала не усматривается. <...> По имеющейся информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

О том, какие травмы получила пострадавшая, пока информации нет.

В конце июня в Октябрьском районе пожилая женщина выпала из окна десятиэтажки.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Точняк...
3 июл 2019 в 23:55

На Богаткова все спокойно

вопрос
3 июл 2019 в 23:54

Таких не жалко, сами пьют, значит сами виноваты.