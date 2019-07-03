Новосибирцы пожаловались на сбои в работе трёх онлайн-сервисов

Вечером в среду, 3 июля, жители Новосибирска заметили сбои в работе трёх популярных онлайн-сервисов. Читатели сообщают, что эти платформы плохо загружаются и наблюдаются проблемы в передаче файлов.

Как сообщает источник НГС, проблема в работе ряда мировых онлайн-сервисов, включая WhatsApp и Instagram, связана с недоступностью DNS-сервера Cloudflare, который мог перестать работать из-за действий КНР по борьбе с протестами в Гонконге. По этой причине ряд мобильных приложений работает не так, как нужно, не только в России, но и в других странах.