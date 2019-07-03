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Страна и мир

Новосибирцы пожаловались на сбои в работе трёх онлайн-сервисов

Плохо работают Facebook, Instagram и WhatsApp

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Сбои начались около девяти часов вечера

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Вечером в среду, 3 июля, жители Новосибирска заметили сбои в работе трёх популярных онлайн-сервисов. Читатели сообщают, что эти платформы плохо загружаются и наблюдаются проблемы в передаче файлов.

Как сообщает источник НГС, проблема в работе ряда мировых онлайн-сервисов, включая WhatsApp и Instagram, связана с недоступностью DNS-сервера Cloudflare, который мог перестать работать из-за действий КНР по борьбе с протестами в Гонконге. По этой причине ряд мобильных приложений работает не так, как нужно, не только в России, но и в других странах.

В начале июня новосибирцы пожаловались на сбой в работе сервисов Mail.ru — виной стал пожар в дата-центре компании.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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3 июл 2019 в 23:38

Но у нас же есть специальный закон о стабильно работе рунета! Сейчас Роскомнадзор развернет трафик в нужную сторону, и всё заработает.
(Олсо, Cloudflare - не DNS, а CDN)

вопрос
3 июл 2019 в 23:37

Вообще по барабану в чопе где я работаю все переговоры по рации.

Угу.
3 июл 2019 в 23:36

Привет Яровой.