В Первомайском сквере показали кукольное представление с поющей сибирячкой

На месте, где обычно собираются музыканты, появился уличный кукольный театр «Балаган»
Фото: Анна Богданова
Сегодня в Первомайском сквере прохожие могли видеть необычное выступление — на месте, где обычно собираются музыканты, появился уличный кукольный театр «Балаган».
Выступление заметила корреспондент НГС. В сквере установили небольшую сцену, где и показывали кукольное представление. Рядом стояла актриса, которая разговаривала с куклой по имени Петрушка. На момент выступления собралось около 20 зрителей, часть из которых расселась на туристических ковриках. В середине спектакля сибирячка неожиданно запела.
Представление показывали прямо на улице. Видео Анны Богдановой
В 2017 году в центре Новосибирска прошел первый Фестиваль уличной музыки — беспрерывный концерт, который слышно во всем центре города, целиком провели уличные музыканты.