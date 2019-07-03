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В Первомайском сквере показали кукольное представление с поющей сибирячкой

Сибирячка общалась с хохочущим Петрушкой — на это собралось посмотреть два десятка человек

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На месте, где обычно собираются музыканты, появился уличный кукольный театр «Балаган»

Фото: Анна Богданова

Сегодня в Первомайском сквере прохожие могли видеть необычное выступление — на месте, где обычно собираются музыканты, появился уличный кукольный театр «Балаган».

Выступление заметила корреспондент НГС. В сквере установили небольшую сцену, где и показывали кукольное представление. Рядом стояла актриса, которая разговаривала с куклой по имени Петрушка. На момент выступления собралось около 20 зрителей, часть из которых расселась на туристических ковриках. В середине спектакля сибирячка неожиданно запела.

Представление показывали прямо на улице. Видео Анны Богдановой

В 2017 году в центре Новосибирска прошел первый Фестиваль уличной музыки — беспрерывный концерт, который слышно во всем центре города, целиком провели уличные музыканты.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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3 июл 2019 в 21:35

Мда..Верните уличных музыкантов.

3 июл 2019 в 22:02

Что-то всерьез подташнивает уже от засилья "сибирячек" в заголовках и статьях.

3 июл 2019 в 21:56

А нам понравилось )) молодцы ребята. И музыканты нравились , сквер большой и музыкантам места хватает. Учитесь видеть хорошее во всем.