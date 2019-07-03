Заплатите 3 миллиона: дачники остались без электричества и обвинили в краже председателя СНТ

Почти тысяча новосибирцев в посёлке Красный Яр осталась без света и электричества из-за долга перед «Новосибирскэнергосбытом» в несколько миллионов рублей — жители уверены, что регулярные взносы и платежи были потрачены председателем СНТ.

Об этом корреспонденту НГС рассказала жительница СНТ «Транспортник» Елена. По её словам, она, как и многие проживающие в товариществе, регулярно оплачивала электроэнергию, налоги и взносы (она предоставила в распоряжение НГС справку об отсутствии задолженности. — Прим. ред.), но уже неделю сидит без света — его отключили из-за огромного долга.

«У нас нет электричества совсем. И включить его нам обещают только после полного погашения задолженности СНТ "Транспортник" перед "Новосибирскэнергосбыт". А это ни много ни мало 3,6 миллиона рублей. Ситуация очень банальна: растрата, нецелевое использование средств нашим председателем — Ниной Мельниковой», — написала в редакцию Елена. Она уточнила, что подозрения в растрате появились ещё зимой, когда оказалось, что СНТ постоянно не хватает денег на различные нужды. «Нашлись инициативные люди, которые хотели помочь председателю разобраться в сложившейся ситуации. Но не тут-то было, Мельникова нервничала, обвиняла во всём должников и НЭС. Рассказывала бредовые истории про потери в проводах на 4 миллиона, скачок напряжения и тому подобные. Тогда появились сомнения в правдивости информации», — вспоминает местная жительница. После этого жильцы направили коллективный запрос в НЭС, где им сообщили, что показания до марта 2018 года занижались, а за какой-то период времени, по словам Елены, председатель просто не платила за электроэнергию.

«Решили проверить, что с имуществом общего пользования: пляж, на который скидывались члены СНТ, оказался в собственности нашего председателя. Она, нарушив законодательство, без решения членов СНТ, продала его сама себе. То же самое с землёй, на которой находятся наши мусорные контейнеры», — рассказывает Елена. Как сообщила корреспонденту НГС председатель СНТ Нина Мельникова, часть долга уже погашена — на данный момент задолженность товарищества перед «Новосибирскэнергосбытом» составляет 2,6 миллиона рублей. Она заявила, что основная часть задолженности скопилась не из-за нецелового расхода средств, а из-за неплательщиков. «У нас каждый месяц 60 тысяч пени. Это получается 1,5 миллиона только одних пени. За неделю мы перечислили 1,2 миллиона и ещё 150 тысяч сегодня. Чтобы закрывать этот долг, мы платим вперёд. Это нецелевое? Мы встречались с руководством "Новосибирскэнергосбыт", мы подаём иски на должников. Уже подано на 2,5 миллиона и выиграно. И вот этим мы будем гасить задолженность. <...> Мы завтра поедем, заберём все выигранные решения и отдадим приставам», — пообещала Мельникова.