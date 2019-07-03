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Происшествия

Водолазы достали из Оби тело пропавшего сибиряка

42-летний мужчина пропал во время купания на пляже «Наутилус»

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На берегу остались вещи и машина утонувшего

Фото: Алена Истомина / НГС

Вечером 3 июля водолазы нашли на пляже «Наутилус» в Ленинском районе Новосибирска тело пропавшего мужчины.

Как рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов, тело мужчины нашли на границе пляжа.

«По факту утопления 42-летнего мужчины на пляже «Наутилус» проводится доследственная проверка. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи следственного отдела», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

На прошлой неделе следователи сообщили о гибели 6-летнего ребёнка во время купания в реке Чик. А спустя час после этого происшествия похожий инцидент случился в Каргате: в одноимённой реке утонул 16-летний подросток

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КОММЕНТАРИИ (9)

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3 июл 2019 в 19:10

Не умею плавать, поэтому и не утону. Чего и всем желаю.

3 июл 2019 в 19:58

Как много молодых тонут, очень жаль. Я совсем не умею плавать, при этом никакой ущербности не испытываю.

Фото пользователя
3 июл 2019 в 19:31

В 18 лет,на Флоте Тихоокеанском приходилось плавать большие расстояния,на тренировках Военно-Морского парада и на самом параде, во Владе...почему сейчас столько утопленников-мужиков? Видимо потому что в "плохом СССР" было проще научиться плавать,были открыты двери во все бассейны,бесплатно...потому что это был совОк...