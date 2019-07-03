Водолазы достали из Оби тело пропавшего сибиряка

На берегу остались вещи и машина утонувшего
Фото: Алена Истомина / НГС
Вечером 3 июля водолазы нашли на пляже «Наутилус» в Ленинском районе Новосибирска тело пропавшего мужчины.
Как рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов, тело мужчины нашли на границе пляжа.
«По факту утопления 42-летнего мужчины на пляже «Наутилус» проводится доследственная проверка. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи следственного отдела», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
На прошлой неделе следователи сообщили о гибели 6-летнего ребёнка во время купания в реке Чик. А спустя час после этого происшествия похожий инцидент случился в Каргате: в одноимённой реке утонул 16-летний подросток.