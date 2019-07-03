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Происшествия

Новосибирец пропал после купания на «Наутилусе»

Сейчас на месте работают водолазы

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На берегу нашли вещи и машину пропавшего

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Днем 3 июля на пляже «Наутилус» в Ленинском районе Новосибирска водолазы начали искать пропавшего в Оби сибиряка. Во время поисков они успели спасти еще двух человек. 

Как рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов, инцидент произошел около 14:30.

«Есть информация, что человек пропал на воде. Нашли его вещи и машину. Сейчас на месте будут работать водолазы. Пока проводились поисковые работы на катере в районе места пропажи, выяснилось, что там есть яма, то есть резкая глубина. В этом же месте спасли двух человек, 1998 года рождения и 2002 года рождения», — рассказал Константин Максимов.

На прошлой неделе следователи сообщили о гибели 6-летнего ребёнка во время купания в реке Чик. А спустя час после этого происшествия похожий инцидент случился в Каргате: в одноимённой реке утонул 16-летний подросток

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КОММЕНТАРИИ (3)

3 июл 2019 в 18:49

Как принимали пляж ответственные органы если там 2 метра яма у входа в вводу?

чиво
3 июл 2019 в 18:42

Про "там есть яма" я не понял. Двое в нее упали и стояли в ней ждали когда спасут?

Гость
3 июл 2019 в 18:17

А было ли это все? Может солнечный удар?