Новосибирец пропал после купания на «Наутилусе»

Днем 3 июля на пляже «Наутилус» в Ленинском районе Новосибирска водолазы начали искать пропавшего в Оби сибиряка. Во время поисков они успели спасти еще двух человек.

Как рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов, инцидент произошел около 14:30.

«Есть информация, что человек пропал на воде. Нашли его вещи и машину. Сейчас на месте будут работать водолазы. Пока проводились поисковые работы на катере в районе места пропажи, выяснилось, что там есть яма, то есть резкая глубина. В этом же месте спасли двух человек, 1998 года рождения и 2002 года рождения», — рассказал Константин Максимов.