Фото: возле оперного театра поставили зелёный рояль с цветами

Клавиши у рояля сделаны из сплошного куска дерева — так что на нём не поиграешь
Фото: Стас Соколов / НГС
Новосибирский театр оперы и балета поставил скульптуру в форме зелёного рояля в сквере недалеко от служебного входа
Скульптура обита искусственным газоном, а внутри неё посажены крупные белые цветы. Клавиши у рояля сделаны из сплошного куска дерева. Рояль поставили на прошедших выходных, за несколько дней инструмент стал популярным объектом для фотосессий.
Две недели назад возле оперного театра появилась другая скульптура — в форме арфы. Её установили в центре клумбы со стороны улицы Депутатской. В конце июня на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска поставили памятник друзьям — скульптура появилась за домом