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Фото: возле оперного театра поставили зелёный рояль с цветами

Инструмент стал популярным объектом для фотосессий

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Клавиши у рояля сделаны из сплошного куска дерева — так что на нём не поиграешь

Фото: Стас Соколов / НГС

Новосибирский театр оперы и балета поставил скульптуру в форме зелёного рояля в сквере недалеко от служебного входа 

Скульптура обита искусственным газоном, а внутри неё посажены крупные белые цветы. Клавиши у рояля сделаны из сплошного куска дерева. Рояль поставили на прошедших выходных, за несколько дней инструмент стал популярным объектом для фотосессий.

Две недели назад возле оперного театра появилась другая скульптура — в форме арфы. Её установили в центре клумбы со стороны улицы Депутатской. В конце июня на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска поставили памятник друзьям — скульптура появилась за домом № 194.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Чыр
3 июл 2019 в 18:03

Мадама с партачинными нагами ни гарманираваит с пиянинай.

Шансонье
3 июл 2019 в 18:03

Толстый фраер на рояле нам сыграет

маруся
3 июл 2019 в 18:05

захламляют площадку перед оперным