BMW показала новый X6: он откликается на «Эй, BMW», а в ноздри вставили подсветку

BMW представила новое поколение ставшего уже легендарным кроссовера-купе X6. Автомобиль внешне кардинально на изменился, сохранив прежние узнаваемые очертания. А вот по технике машина стала иной — здесь использована новая платформа CLAR, на которой также построен и последний BMW X5.

Размеры X6 слегка подросли, теперь его длина 4935 мм, ширина 2004 мм. Колесная база — 2975 мм. Фирменные ноздри здесь не стали растягивать по высоте так кардинально, как на X5 и X7, зато впервые на машинах этой марки появилась подсветка ноздрей.

