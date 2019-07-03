3 июля среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 63.23
eur 71.41
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 63.23
eur 71.41

Все новости

Все новости
Авто

BMW показала новый X6: он откликается на «Эй, BMW», а в ноздри вставили подсветку

Автомобиль внешне почти не изменился, но внутри стал совсем иной

Поделиться

936
7 Обсудить

BMW X6 сохранил узнаваемый облик купе

Фото: BMW

BMW представила новое поколение ставшего уже легендарным кроссовера-купе X6. Автомобиль внешне кардинально на изменился, сохранив прежние узнаваемые очертания. А вот по технике машина стала иной — здесь использована новая платформа CLAR, на которой также построен и последний BMW X5. 

Размеры X6 слегка подросли, теперь его длина 4935 мм, ширина 2004 мм. Колесная база — 2975 мм. Фирменные ноздри здесь не стали растягивать по высоте так кардинально, как на X5 и X7, зато впервые на машинах этой марки появилась подсветка ноздрей. 

У машины светятся ноздри

У машины светятся ноздри

На автомобиле доступны пневматическая подвеска, пакет Off-Road, блокировка заднего дифференциала, система подруливания задних колес, активный задний стабилизатор, система управления жестами, система распознавания голоса — заговорить с автомобилем можно начальной фразой «Hey, BMW» (как «Окей, Гугл»). 

Задняя оптика стала лаконичной и стильной

Задняя оптика стала лаконичной и стильной

В моторную гамму вошли 3-литровый дизель мощностью 265 или 400 л. с., 3-литровый бензиновый мотор (340 л. с.), 4,4-литровый бензиновый V8 (530 л. с.).

«Производство автомобилей начинается с августа месяца, старт продаж в России 30 ноября. Самый простой автомобиль с бензиновым мотором оценивается в 5 520 000 рублей, с дизельным — 5 420 000 рублей, на 100 тысяч дешевле», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «ЭлитАвто Сибирь».

В конфигураторе на сайте BMW доступен полный прайс на новую модель. Топовые версии X6 обойдутся в 6,6–6,7 млн рублей без учета пакетов и опций. 

В нашей рубрике «Куда ты рулишь?» можно почитать, как 22-летний водитель давит женщину на переходе — виноват ли правый руль

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

BMW X6новые авто

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (7)

рождённый в СССР
3 июл 2019 в 20:07

Неплохая машина, но по сравнению с машиной лидера КПРФ Зюганова, у которого BMW 7-ой модели, не такая уж и крутая!

кря
3 июл 2019 в 20:30

Чистенько, но как то невзрачненько(

Фото пользователя
3 июл 2019 в 20:12

Вах,красивая машина... хочууу