BMW показала новый X6: он откликается на «Эй, BMW», а в ноздри вставили подсветку

BMW X6 сохранил узнаваемый облик купе
Фото: BMW
BMW представила новое поколение ставшего уже легендарным кроссовера-купе X6. Автомобиль внешне кардинально на изменился, сохранив прежние узнаваемые очертания. А вот по технике машина стала иной — здесь использована новая платформа CLAR, на которой также построен и последний BMW X5.
Размеры X6 слегка подросли, теперь его длина 4935 мм, ширина 2004 мм. Колесная база — 2975 мм. Фирменные ноздри здесь не стали растягивать по высоте так кардинально, как на X5 и X7, зато впервые на машинах этой марки появилась подсветка ноздрей.
На автомобиле доступны пневматическая подвеска, пакет Off-Road, блокировка заднего дифференциала, система подруливания задних колес, активный задний стабилизатор, система управления жестами, система распознавания голоса — заговорить с автомобилем можно начальной фразой «Hey, BMW» (как «Окей, Гугл»).
В моторную гамму вошли 3-литровый дизель мощностью 265 или 400 л. с., 3-литровый бензиновый мотор (340 л. с.), 4,4-литровый бензиновый V8 (530 л. с.).
«Производство автомобилей начинается с августа месяца, старт продаж в России 30 ноября. Самый простой автомобиль с бензиновым мотором оценивается в
В конфигураторе на сайте BMW доступен полный прайс на новую модель. Топовые версии X6 обойдутся в 6,6–6,7 млн рублей без учета пакетов и опций.
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