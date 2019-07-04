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Лето

Надоело дома: новосибирцы рассказали о планах на летний отпуск

Почти треть горожан проведут этот отпуск за границей

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Популярными летними направлениями у новосибирцев стали Таиланд и Турция 

Фото: Юлия Шипицина / НГС

Аналитики портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, как они собираются провести или уже провели летний отпуск: почти треть жителей города собрались за границу.

«Четверть опрошенных рассказали, что в этом году проводят летний отпуск дома. 18% отдыхают за городом, 28% уезжают в другой город, а 29% — в другую страну. Большинство новосибирцев выбрали для отдыха Республику Алтай, а также заграничные Турцию и Таиланд», — рассказывают опрошенные.

При этом пятая часть горожан уже сходили в отпуск в июне, а 33% планируют отдохнуть в ближайшее время — в июле. 18% отложили отпускной период на август, а 7% еще не решили, когда же устроить себе каникулы.

А вот 28% опрошенных утверждают, что вообще не будут отдыхать этим летом. (В этом вопросе респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов, если их отпуск разбит на разные месяцы.)

Больше половины из них — 57% — отказались от летнего отпуска в пользу осени или зимы, а 17% уже отдыхали весной. 8% утверждают, что вообще никогда не ходят в отпуск. А 18% новосибирцев пожаловались, что их не отпускает начальство.

Почти половина горожан, не отказавшихся от летнего отпуска, будут отдыхать не больше двух недель, 15% — не больше недели, 18% — до четырёх недель. А 19% новосибирцев смогут не работать больше месяца.

«Лето — не только самый приятный период для отпуска, но и один из самых выгодных. Здесь действует простое правило: чем больше нерабочих праздничных дней в месяце, тем меньше будет сумма отпускных. А если вы хотите получить максимальную выгоду, то в 2019 году советуем отдыхать именно в июле. В этом месяце будет целых 23 рабочих дня, и отпуск сыграет вам на руку», — отметил бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.

В прошлый раз аналитики портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, хотят ли они перейти на четырехдневную рабочую неделю: против оказался только каждый десятый.

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