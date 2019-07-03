«Это объективные цифры»: каждый сотый житель Новосибирской области болен ВИЧ

По словам эксперта, Новосибирская область оказалась в лидерах не только из-за того, что люди стали активно заражаться ВИЧ, но и из-за улучшенной выявляемости. За прошедший год десятки тысяч людей прошли тест на ВИЧ экспресс-методом
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей. Корреспондент НГС попросила эксперта объяснить, почему ВИЧ-инфицированных новосибирцев становится всё больше.
Официальную статистику федерального Роспотребнадзора опубликовал сайт РБК. По данным ведомства, в 13 регионах России более 1% жителей заражены ВИЧ. Лидеры по распространению ВИЧ-инфекции в 2018 году — Иркутская, Свердловская и Кемеровская области, где заражены почти 2% населения, пишет РБК.
Новосибирская область занимает 10-е место в топе регионов, где высоко распространена ВИЧ-инфекция, здесь заражены 1,2% людей. По словам Дениса Камалдинова — руководителя новосибирской общественной организации «Гуманитарный проект», помогающей жителям с ВИЧ, эта статистика близка к реальности, но говорит не только о том, что люди стали резко заражаться болезнью.
«Во-первых, это объективные цифры, это официальная государственная статистика. Это правда. Но Новосибирск, наверное, в более интересном положении, потому что у нас был большой проект при поддержке Наталии Филёвой — тест-мобили. За прошлый год четыре тест-мобиля протестировали дополнительно более 60 тысяч человек в Новосибирской области <…> Люди могли в любой момент прийти, бесплатно сдать тест и узнать свой ВИЧ-статус, ровно как и статус по гепатиту.
И нам это дало свой прирост новых случаев, отчасти и поэтому мы в лидерах. Но мы трактуем это как “хорошо”, потому что хорошая выявляемость значит, что мы предотвращаем будущие смерти», — отметил руководитель «Гуманитарного проекта».
Денис Камалдинов подчеркнул, что остановить распространение ВИЧ-инфекции можно с помощью государственных ресурсов, которых сейчас очень не хватает, — в последние годы на профилактику болезни выделяется всего по 300 миллионов в год на все регионы.
В конце 2018 года врачи признали, что Новосибирская область вышла на первое место в стране по новым случаям ВИЧ, обогнав Кемеровскую и Иркутскую области. Также, по официальным данным Центра СПИД, с 1990-х годов в регионе умерли 6,5 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Но статистика учла и тех людей, которые умерли несколько лет назад, — ранее не было возможности уточнить данные об их смерти.