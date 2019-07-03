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Здоровье

«Это объективные цифры»: каждый сотый житель Новосибирской области болен ВИЧ

Новосибирская область вошла в топ-13 регионов, в которых высоко распространена болезнь

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По словам эксперта, Новосибирская область оказалась в лидерах не только из-за того, что люди стали активно заражаться ВИЧ, но и из-за улучшенной выявляемости. За прошедший год десятки тысяч людей прошли тест на ВИЧ экспресс-методом    

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей. Корреспондент НГС попросила эксперта объяснить, почему ВИЧ-инфицированных новосибирцев становится всё больше.

Официальную статистику федерального Роспотребнадзора опубликовал сайт РБК. По данным ведомства, в 13 регионах России более 1% жителей заражены ВИЧ. Лидеры по распространению ВИЧ-инфекции в 2018 году — Иркутская, Свердловская и Кемеровская области, где заражены почти 2% населения, пишет РБК.

Новосибирская область занимает 10-е место в топе регионов, где высоко распространена ВИЧ-инфекция, здесь заражены 1,2% людей. По словам Дениса Камалдинова — руководителя новосибирской общественной организации «Гуманитарный проект», помогающей жителям с ВИЧ, эта статистика близка к реальности, но говорит не только о том, что люди стали резко заражаться болезнью.

«Во-первых, это объективные цифры, это официальная государственная статистика. Это правда. Но Новосибирск, наверное, в более интересном положении, потому что у нас был большой проект при поддержке Наталии Филёвой — тест-мобили. За прошлый год четыре тест-мобиля протестировали дополнительно более 60 тысяч человек в Новосибирской области <…> Люди могли в любой момент прийти, бесплатно сдать тест и узнать свой ВИЧ-статус, ровно как и статус по гепатиту.

И нам это дало свой прирост новых случаев, отчасти и поэтому мы в лидерах. Но мы трактуем это как “хорошо”, потому что хорошая выявляемость значит, что мы предотвращаем будущие смерти», — отметил руководитель «Гуманитарного проекта».

Руководитель организации «Гуманитарный проект» отметил, что в регионе есть около 8 тысяч «потерявшихся» жителей, у которых ранее диагностировали ВИЧ&nbsp;

Руководитель организации «Гуманитарный проект» отметил, что в регионе есть около 8 тысяч «потерявшихся» жителей, у которых ранее диагностировали ВИЧ 

Денис Камалдинов подчеркнул, что остановить распространение ВИЧ-инфекции можно с помощью государственных ресурсов, которых сейчас очень не хватает, — в последние годы на профилактику болезни выделяется всего по 300 миллионов в год на все регионы.

В конце 2018 года врачи признали, что Новосибирская область вышла на первое место в стране по новым случаям ВИЧ, обогнав Кемеровскую и Иркутскую области. Также, по официальным данным Центра СПИД, с 1990-х годов в регионе умерли 6,5 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Но статистика учла и тех людей, которые умерли несколько лет назад, — ранее не было возможности уточнить данные об их смерти.

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ВИЧ-инфекцияВИЧ и СПИД

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КОММЕНТАРИИ (11)

Мудрый перец
3 июл 2019 в 16:55

Значит каждый 50-й, т.к статистика всегда врет на половину. И с кем теперь сексом заниматься,надо знакомиться с замужними только,т.к сам женат.А холостячки пусть женихов теперь сами выращивают,ведь модно стало иметь молодого мужчину,вот пусть со школы и растят его себе в любовники.

типа патриот как все
3 июл 2019 в 16:54

Сопоставьте цифры ...33 млн Евро взнос РФ в совет Европы это по курсу 2 ярда с лишним рублей , или 600 000 000 рублей пожертвование Усманова футбольному клубу Арсенал и....300 млн руб в год на все регионы на профилактику ВИЧ ! .....о ком тревожится душа у наших правителей ??

шкуры бывают разные
3 июл 2019 в 16:55

Презерватив - средство номер 1 в профилактике вич