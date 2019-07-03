«Это объективные цифры»: каждый сотый житель Новосибирской области болен ВИЧ

По словам эксперта, Новосибирская область оказалась в лидерах не только из-за того, что люди стали активно заражаться ВИЧ, но и из-за улучшенной выявляемости. За прошедший год десятки тысяч людей прошли тест на ВИЧ экспресс-методом

Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей. Корреспондент НГС попросила эксперта объяснить, почему ВИЧ-инфицированных новосибирцев становится всё больше.

Официальную статистику федерального Роспотребнадзора опубликовал сайт РБК. По данным ведомства, в 13 регионах России более 1% жителей заражены ВИЧ. Лидеры по распространению ВИЧ-инфекции в 2018 году — Иркутская, Свердловская и Кемеровская области, где заражены почти 2% населения, пишет РБК.

Новосибирская область занимает 10-е место в топе регионов, где высоко распространена ВИЧ-инфекция, здесь заражены 1,2% людей. По словам Дениса Камалдинова — руководителя новосибирской общественной организации «Гуманитарный проект», помогающей жителям с ВИЧ, эта статистика близка к реальности, но говорит не только о том, что люди стали резко заражаться болезнью.



«Во-первых, это объективные цифры, это официальная государственная статистика. Это правда. Но Новосибирск, наверное, в более интересном положении, потому что у нас был большой проект при поддержке Наталии Филёвой — тест-мобили. За прошлый год четыре тест-мобиля протестировали дополнительно более 60 тысяч человек в Новосибирской области <…> Люди могли в любой момент прийти, бесплатно сдать тест и узнать свой ВИЧ-статус, ровно как и статус по гепатиту.

И нам это дало свой прирост новых случаев, отчасти и поэтому мы в лидерах. Но мы трактуем это как “хорошо”, потому что хорошая выявляемость значит, что мы предотвращаем будущие смерти», — отметил руководитель «Гуманитарного проекта».



Руководитель организации «Гуманитарный проект» отметил, что в регионе есть около 8 тысяч «потерявшихся» жителей, у которых ранее диагностировали ВИЧ Фото: Александр Ощепков / НГС