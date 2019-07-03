Новосибирские аптеки начнут торговать умными браслетами с диагнозом покупателя

Похожие браслеты уже раздают в городской больнице
Фото: предоставлено больницей № 25
«Новосибирская аптечная сеть» объявила тендер на покупку идентификатора QR-кодов для умных браслетов — на это потратят до 5 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 июля. В документах уточняется, что для этого будет создана система идентификации человека в экстренных ситуациях. Как объяснил корреспонденту НГС директор муниципальной сети аптек Артём Сычёв, информация будет содержаться в QR-кодах на умных браслетах, которые давно повсеместно используют в Европе.
«База уже существует. Мы покупаем как услугу сам идентификатор для того, чтобы люди, попавшие в экстренные ситуации, потерявшие сознание, например, больной с сахарным диабетом потерял. Чтобы каждый прохожий мог отсканировать QR-код, чтобы увидеть, какой у него диагноз», — объяснил он.
По его словам, с помощью браслетов прохожие смогут определить, чем болеет человек, какое ему необходимо лекарство для экстренной помощи и кому можно позвонить в экстренном случае.
«Вот лежит человек без сознания — вы откуда знаете, что с ним.
Вы сканируете этот браслет и сразу понимаете, что человек диабетик, сердечник, болеющий бронхиальной астмой, гипертоник.
Артём Сычёв, директор «Новосибирской аптечной сети»
Вносится информация о лечащем враче, больнице, там, введите мне инсулин. И если что-то случилось, появляется телефон родственников, врача. И человек обращается, звонит и помогает», — говорит Сычёв.
Директор сети аптек уточнил, что пользователь сам будет вносить в базу нужную информацию и менять её, чтобы она оставалась актуальной.
Похожие браслеты уже начали раздавать в новосибирской городской больнице