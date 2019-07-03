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Здоровье

Новосибирские аптеки начнут торговать умными браслетами с диагнозом покупателя

С их помощью можно понять, чем болеет человек и как ему помочь

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Похожие браслеты уже раздают в городской больнице № 25

Фото: предоставлено больницей № 25

«Новосибирская аптечная сеть» объявила тендер на покупку идентификатора QR-кодов для умных браслетов — на это потратят до 5 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 июля. В документах уточняется, что для этого будет создана система идентификации человека в экстренных ситуациях. Как объяснил корреспонденту НГС директор муниципальной сети аптек Артём Сычёв, информация будет содержаться в QR-кодах на умных браслетах, которые давно повсеместно используют в Европе.

«База уже существует. Мы покупаем как услугу сам идентификатор для того, чтобы люди, попавшие в экстренные ситуации, потерявшие сознание, например, больной с сахарным диабетом потерял. Чтобы каждый прохожий мог отсканировать QR-код, чтобы увидеть, какой у него диагноз», — объяснил он.

По его словам, с помощью браслетов прохожие смогут определить, чем болеет человек, какое ему необходимо лекарство для экстренной помощи и кому можно позвонить в экстренном случае. 

«Вот лежит человек без сознания — вы откуда знаете, что с ним. 

Вы сканируете этот браслет и сразу понимаете, что человек диабетик, сердечник, болеющий бронхиальной астмой, гипертоник.

Артём Сычёв, директор «Новосибирской аптечной сети» 

Вносится информация о лечащем враче, больнице, там, введите мне инсулин. И если что-то случилось, появляется телефон родственников, врача. И человек обращается, звонит и помогает», — говорит Сычёв.

Директор сети аптек уточнил, что пользователь сам будет вносить в базу нужную информацию и менять её, чтобы она оставалась актуальной. 

Похожие браслеты уже начали раздавать в новосибирской городской больнице № 25. Браслеты заказали в мэрии, а разработкой занималась компания из Сколково.

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аптекиQR-код

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (4)

3 июл 2019 в 16:45

"Ща, чувак, держись, я приложение скачаю...Как оно, говоришь, называется?... Чёрт, 4Джи не пашет, еще 10 минут потерпи... Блин, пишет, что памяти в телефоне не хватает, надо удалить что-то. Погодь еще.. Ага, вот сейчас, камера загрузиться... Да, рукой не махай, а то камера сфокусироваться не может... Чё-то приложение какую-то ошибку выдает.. Сорян, чувак, чё-то не получается... Может скорую вызовем? Чё замолчал?

ПРУФ МАСТЕР
3 июл 2019 в 16:40

В КРИЧАЩЕМ ЗАГОЛОВКЕ написано, что будут продавать умные браслеты в аптеках, а в самом тексте уже написано совсем иное, а именно, что "Новосибирская аптечная сеть» объявила тендер на покупку идентификатора QR-кодов для умных браслетов". Это вообще-то совершенно разные вещи, браслеты раздают бесплатно.

Гость
3 июл 2019 в 16:39

Срочно НГСу закупить и раздать правдорубным комментаторам, которых тут пруд пруди.