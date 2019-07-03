Новосибирские аптеки начнут торговать умными браслетами с диагнозом покупателя

«Новосибирская аптечная сеть» объявила тендер на покупку идентификатора QR-кодов для умных браслетов — на это потратят до 5 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 июля. В документах уточняется, что для этого будет создана система идентификации человека в экстренных ситуациях. Как объяснил корреспонденту НГС директор муниципальной сети аптек Артём Сычёв, информация будет содержаться в QR-кодах на умных браслетах, которые давно повсеместно используют в Европе.

«База уже существует. Мы покупаем как услугу сам идентификатор для того, чтобы люди, попавшие в экстренные ситуации, потерявшие сознание, например, больной с сахарным диабетом потерял. Чтобы каждый прохожий мог отсканировать QR-код, чтобы увидеть, какой у него диагноз», — объяснил он.