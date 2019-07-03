Мэрия разрешила рубить деревья у ЦУМа за 275 тысяч рублей

Вчера за ЦУМом вырубили клёны и яблони, чтобы расширить платную автостоянку
Фото: Илья Калинин / НГС
Восстановительная стоимость деревьев, вырубленных у новосибирского ЦУМа, составила 275 тысяч рублей.
Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции НГС, решение о вырубке деревьев для обустройства автомобильной парковки было принято собственником торгового центра ещё в 2018 году. Началось строительство стоянки ещё в прошлом году, а сейчас собственник участка продолжил работы.
«При обследовании земельного участка специалистами администрации установлено, что для организации парковки <…> необходим снос 44 деревьев и кустарников, 8 кв. м. порослевой растительности и 80 кв. м. газона обыкновенного, из которых 13 деревьев и 8 кв. м поросли клена находятся в аварийном состоянии. <…> Согласно методике исчисления суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 14.09.2012 года, <…> произведен расчет суммы восстановительной стоимости деревьев, кустарников и газона обыкновенного, которая составила
По словам сотрудников администрации Центрального округа, краснеющие осенью клёны, о которых особенно переживали местные жители, называются кленом Гиннала или приречным и не относятся к растениям, внесенным в Красную книгу России.
Как стало известно корреспонденту НГС, владельцы ЦУМа представили этой весной на президиуме градостроительного совета концепцию возведения на месте ЦУМа торгово-развлекательного центра. Прокомментировал эти планы член Союза архитекторов России Игорь Поповский.
«Там планируется концертный зал, кинотеатры... <…> Он (торгово-развлекательный центр. — Прим. ред.) будет выше, чем существующее [здание ЦУМа]. Парковки подземные запроектированы. И он будет занимать большую площадь [, чем ЦУМ]. <…> Внутри этого объекта будет сделано Г-образное общественное пространство, где могут проходить какие-то мероприятия, организован каток. <…> Мы (члены президиума. — Прим. ред.) высказали замечания определенного характера, и они (авторы концепции. — Прим. ред.) ещё будут по этим замечаниям работать. А когда это будет делаться и как — зависит от владельца здания», — рассказал Игорь Поповский.
Вчера утром между ЦУМом и музеем Природы начали рубить деревья. Возмущённые местные жители вызвали полицию, пытаясь защитить яблони и особенные клёны.