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Мэрия разрешила рубить деревья у ЦУМа за 275 тысяч рублей

Вчера владельцы магазина приготовили на месте деревьев площадку для платной автостоянки

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Вчера за ЦУМом вырубили клёны и яблони, чтобы расширить платную автостоянку

Фото: Илья Калинин / НГС

Восстановительная стоимость деревьев, вырубленных у новосибирского ЦУМа, составила 275 тысяч рублей. 

Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции НГС, решение о вырубке деревьев для обустройства автомобильной парковки было принято собственником торгового центра ещё в 2018 году. Началось строительство стоянки ещё в прошлом году, а сейчас собственник участка продолжил работы. 

«При обследовании земельного участка специалистами администрации установлено, что для организации парковки <…> необходим снос 44 деревьев и кустарников, 8 кв. м. порослевой растительности и 80 кв. м. газона обыкновенного, из которых 13 деревьев и 8 кв. м поросли клена находятся в аварийном состоянии. <…> Согласно методике исчисления суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 14.09.2012 года, <…> произведен расчет суммы восстановительной стоимости деревьев, кустарников и газона обыкновенного, которая составила 275 352 рублей. <…> Рассчитанная восстановительная стоимость зеленых насаждений внесена заявителем в бюджет города», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на администрацию Центрального округа.

По словам сотрудников администрации Центрального округа, краснеющие осенью клёны, о которых особенно переживали местные жители, называются кленом Гиннала или приречным и не относятся к растениям, внесенным в Красную книгу России.

Как стало известно корреспонденту НГС, владельцы ЦУМа представили этой весной на президиуме градостроительного совета концепцию возведения на месте ЦУМа торгово-развлекательного центра. Прокомментировал эти планы член Союза архитекторов России Игорь Поповский.

«Там планируется концертный зал, кинотеатры... <…> Он (торгово-развлекательный центр. — Прим. ред.) будет выше, чем существующее [здание ЦУМа]. Парковки подземные запроектированы. И он будет занимать большую площадь [, чем ЦУМ]. <…> Внутри этого объекта будет сделано Г-образное общественное пространство, где могут проходить какие-то мероприятия, организован каток. <…> Мы (члены президиума. — Прим. ред.) высказали замечания определенного характера, и они (авторы концепции. — Прим. ред.) ещё будут по этим замечаниям работать. А когда это будет делаться и как — зависит от владельца здания», — рассказал Игорь Поповский.

Вчера утром между ЦУМом и музеем Природы начали рубить деревья. Возмущённые местные жители вызвали полицию, пытаясь защитить яблони и особенные клёны. 

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КОММЕНТАРИИ (48)

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3 июл 2019 в 19:39

Теперь у нас в стране деньги даже вместо деревьев... Красота неописуемая. Я бы владельцев в бетонной клетке держал, купюрами обклеенной. Пусть любуются на красоту-то. На природу их выпускать опасно. Для природы.

3 июл 2019 в 19:40

О, да! Новый БЦ! Нам же их катастрофически не хватает! Надо строить, однозначно! Будет где говнотряпье китайское с наценкой в 1500 % продавать!

3 июл 2019 в 19:41

Ничем и никогда не восстановишь срубленные и загубленные последние жалкие остатки нормальной инфраструктуры для жизни людей, к которым относятся зеленые насаждения и нормальный воздух. Преступное равнодушие чиновников. И исполнителей и законотворцев. Бедные жители.