Мэрия разрешила рубить деревья у ЦУМа за 275 тысяч рублей

Восстановительная стоимость деревьев, вырубленных у новосибирского ЦУМа, составила 275 тысяч рублей.

Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции НГС, решение о вырубке деревьев для обустройства автомобильной парковки было принято собственником торгового центра ещё в 2018 году. Началось строительство стоянки ещё в прошлом году, а сейчас собственник участка продолжил работы.