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В Новосибирске открывают пункт помощи для затопленной Иркутской области

Гуманитарную помощь начнут принимать завтра

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Из-за наводнения была закрыта федеральная трасса, несколько дней было невозможно уехать из города Тулун в Новосибирск на машине

Фото: Зойирхон Акрамов

В Новосибирске открывается пункт приёма гуманитарной помощи для пострадавших при наводнении в Иркутской области. 

«Пункт открывается завтра, 4 июля, по адресу Новосибирск, улица Горького, 91 (ГАУ НСО "Дом ветеранов Новосибирской области") и будет работать ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Контактный телефон в учреждении: +7 (383) 223–17–16», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Пункт организовало министерство труда и социального развития Новосибирской области.

В начале недели губернатор Андрей Травников распорядился оказать помощь жителям пострадавших от паводка районов Иркутской области. Вчера на помощь пострадавшим от паводков отправились военные вертолеты из Новосибирска.

Новосибирцы, застрявшие в Тулуне из-за затопленной федеральной трассы, рассказывали НГС о том, как они провели три дня в городе, пострадавшем от стихии.

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КОММЕНТАРИИ (29)

С той стороны
3 июл 2019 в 16:08

Вчера Россия заплатила взнос в совет Европы ...33 млн Евро . Совет Европы просит еще 55 млн . Предлагаю открыть пункт приема помощи ! ...ни чего не имею против . Но тем ли занимается государство ?? в Иркутской области не было элементарных предупреждений о паводке , не было эвакуации в первые и самые тяжелые сутки ! А мы снова всем миром скидываемся на помощь землякам ! Сегодня статью еще читал ..Дерипаска в период с 2016 года по 2018 год вложил 20 млн долларов в спасение из Палестинского плена американского спец агента и это он сам интервью дает...видимо можно стало ... вот вам и плата за внешнюю политику. А . Усманов пожертвовал 600 млн руб футбольному клубу Арсенал , вот тоже на днях.... классно же ? так и надо же ?

...
3 июл 2019 в 16:05

Одного олигарха раскулачить и можно на эти деньги помочь всей Иркутской области, да ещё и останется

Лисичка
3 июл 2019 в 16:15

сочувствую иркутянам, надо конечно им помочь!