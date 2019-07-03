В Новосибирске открывают пункт помощи для затопленной Иркутской области

С той стороны 3 июл 2019 в 16:08

Вчера Россия заплатила взнос в совет Европы ...33 млн Евро . Совет Европы просит еще 55 млн . Предлагаю открыть пункт приема помощи ! ...ни чего не имею против . Но тем ли занимается государство ?? в Иркутской области не было элементарных предупреждений о паводке , не было эвакуации в первые и самые тяжелые сутки ! А мы снова всем миром скидываемся на помощь землякам ! Сегодня статью еще читал ..Дерипаска в период с 2016 года по 2018 год вложил 20 млн долларов в спасение из Палестинского плена американского спец агента и это он сам интервью дает...видимо можно стало ... вот вам и плата за внешнюю политику. А . Усманов пожертвовал 600 млн руб футбольному клубу Арсенал , вот тоже на днях.... классно же ? так и надо же ?