В Новосибирске открывают пункт помощи для затопленной Иркутской области

Из-за наводнения была закрыта федеральная трасса, несколько дней было невозможно уехать из города Тулун в Новосибирск на машине
Фото: Зойирхон Акрамов
В Новосибирске открывается пункт приёма гуманитарной помощи для пострадавших при наводнении в Иркутской области.
«Пункт открывается завтра, 4 июля, по адресу Новосибирск, улица Горького, 91 (ГАУ НСО "Дом ветеранов Новосибирской области") и будет работать ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Контактный телефон в учреждении: +7 (383) 223–17–16», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.
Пункт организовало министерство труда и социального развития Новосибирской области.
В начале недели губернатор Андрей Травников распорядился оказать помощь жителям пострадавших от паводка районов Иркутской области. Вчера на помощь пострадавшим от паводков отправились военные вертолеты из Новосибирска.
Новосибирцы, застрявшие в Тулуне из-за затопленной федеральной трассы, рассказывали НГС о том, как они провели три дня в городе, пострадавшем от стихии.