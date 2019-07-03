«Сибиряк» вышел из Суперлиги из-за финансовых проблем

Несмотря на вылет из Суперлиги, клуб сохранит статус профессионального
Фото: pmfk-sibiryak.ru
Новосибирский мини-футбольный клуб ПМФК «Сибиряк» вылетел из Суперлиги — информация об этом появилась сегодня, 3 июля, на официальном сайте клуба.
В пресс-службе «Сибиряка» рассказали, что в сезоне 2019–2020 клуб будет выступать в Высшей лиге.
«Решение принято из финансовых соображений. Клуб сохраняет профессиональный статус. В следующем сезоне перед командой будет поставлена задача вернуться в Суперлигу по спортивному принципу», — рассказали в клубе.
Об изменениях в составе команды и тренерского штаба пока не сообщается. Информация об этом появится в ближайшее время.
В начале года стало известно, что мини-футбольный клуб «Сибиряк» расторг контракт с бразильцем Диего: легионер выступал за новосибирский клуб всего несколько месяцев.