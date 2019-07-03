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Спорт

«Сибиряк» вышел из Суперлиги из-за финансовых проблем

В следующем сезоне мини-футбольный клуб будет играть в Высшей лиге

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Несмотря на вылет из Суперлиги, клуб сохранит статус профессионального

Фото: pmfk-sibiryak.ru

Новосибирский мини-футбольный клуб ПМФК «Сибиряк» вылетел из Суперлиги — информация об этом появилась сегодня, 3 июля, на официальном сайте клуба.

В пресс-службе «Сибиряка» рассказали, что в сезоне 2019–2020 клуб будет выступать в Высшей лиге. 

«Решение принято из финансовых соображений. Клуб сохраняет профессиональный статус. В следующем сезоне перед командой будет поставлена задача вернуться в Суперлигу по спортивному принципу», — рассказали в клубе.

Об изменениях в составе команды и тренерского штаба пока не сообщается. Информация об этом появится в ближайшее время.

В начале года стало известно, что мини-футбольный клуб «Сибиряк» расторг контракт с бразильцем Диего: легионер выступал за новосибирский клуб всего несколько месяцев. 

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ПМФК Сибиряк

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (15)

3 июл 2019 в 16:08

Может лучше этой команде помочь, чем вваливать огромные деньги в никому не нужный фк «Новосибирск»??

3 июл 2019 в 16:19

что у нас со спортом твориться? это третий по величине город России или тридцатый?

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3 июл 2019 в 16:28

Этот мини-футбол кто-то смотрит?