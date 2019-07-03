«Сибиряк» вышел из Суперлиги из-за финансовых проблем

Новосибирский мини-футбольный клуб ПМФК «Сибиряк» вылетел из Суперлиги — информация об этом появилась сегодня, 3 июля, на официальном сайте клуба.

В пресс-службе «Сибиряка» рассказали, что в сезоне 2019–2020 клуб будет выступать в Высшей лиге.

«Решение принято из финансовых соображений. Клуб сохраняет профессиональный статус. В следующем сезоне перед командой будет поставлена задача вернуться в Суперлигу по спортивному принципу», — рассказали в клубе.

Об изменениях в составе команды и тренерского штаба пока не сообщается. Информация об этом появится в ближайшее время.