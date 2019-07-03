Новосибирский депутат запел оперу в концертном зале Каца

Вице-спикер горсовета Новосибирска и ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Яковенко исполнил оперные партии в ГКЗ имени А.М. Каца под аккомпанемент симфонического оркестра филармонии. Корреспондент НГС ведёт онлайн-трансляцию с выступления Евгения Яковенко.

На мероприятие пришли в основном кадеты и пожилые люди, а общее число слушателей превысило 300 человек. Видео Дарьи Януш

По наблюдениям корреспондента НГС, на мероприятие пришли в основном кадеты и пожилые люди, а общее число слушателей превысило 300 человек. «Есть дамы в вечерних нарядах. В холле играют джаз, наливают пиво и шампанское», — сообщает корреспондент.

Как сообщил сам Яковенко, он решил провести концерт для всех жителей города, которые делают добро.

На мероприятие пришли в основном кадеты и пожилые люди, а общее число слушателей превысило 300 человек

«[Эти люди] стараются сделать больше доброго, и так как мы с ним в этом единомышленники — очень хочется приложить силы для того, чтобы они лучше себя чувствовали. А классическая музыка этому способствует: сразу запускаются все процессы в организме, омолаживающие. <...> Творить добро. Сегодня постараемся таким путём, посылом, вокальной музыкальной энергией поделимся, радостью творчества», — прокомментировал депутат.

Евгений Яковенко и раньше участвовал в концертах на городских праздниках, но в прошлом году решил серьёзно заняться вокалом. Депутат брал уроки у известного итальянского педагога Паоло Де Наполи — известного итальянского педагога по вокалу.