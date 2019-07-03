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Новосибирский депутат запел оперу в концертном зале Каца

Евгений Яковенко больше полугода занимался с педагогом из Италии, чтобы подготовиться к концерту

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Евгений Яковенко исполнил оперные партии под аккомпанемент симфонического оркестра филармонии

Фото: Анна Богданова

Вице-спикер горсовета Новосибирска и ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Яковенко исполнил оперные партии в ГКЗ имени А.М. Каца под аккомпанемент симфонического оркестра филармонии. Корреспондент НГС ведёт онлайн-трансляцию с выступления Евгения Яковенко.

На мероприятие пришли в основном кадеты и пожилые люди, а общее число слушателей превысило 300 человек. Видео Дарьи Януш

По наблюдениям корреспондента НГС, на мероприятие пришли в основном кадеты и пожилые люди, а общее число слушателей превысило 300 человек. «Есть дамы в вечерних нарядах. В холле играют джаз, наливают пиво и шампанское», — сообщает корреспондент.

Как сообщил сам Яковенко, он решил провести концерт для всех жителей города, которые делают добро.

На мероприятие пришли в основном кадеты и пожилые люди, а общее число слушателей превысило 300 человек

На мероприятие пришли в основном кадеты и пожилые люди, а общее число слушателей превысило 300 человек

В холле играли джаз

В холле играли джаз

«[Эти люди] стараются сделать больше доброго, и так как мы с ним в этом единомышленники — очень хочется приложить силы для того, чтобы они лучше себя чувствовали. А классическая музыка этому способствует: сразу запускаются все процессы в организме, омолаживающие. <...> Творить добро. Сегодня постараемся таким путём, посылом, вокальной музыкальной энергией поделимся, радостью творчества», — прокомментировал депутат.

Евгений Яковенко и раньше участвовал в концертах на городских праздниках, но в прошлом году решил серьёзно заняться вокалом. Депутат брал уроки у известного итальянского педагога Паоло Де Наполи — известного итальянского педагога по вокалу. 

Депутат брал уроки у известного итальянского педагога&nbsp;Паоло Де Наполи — ему удалось приехать в Новосибирск на выступление своего ученика

Депутат брал уроки у известного итальянского педагога Паоло Де Наполи — ему удалось приехать в Новосибирск на выступление своего ученика

Депутату удалось собрать полный зал

Депутату удалось собрать полный зал

«С ноября я занимаюсь с Паоло, конечно, это другой уровень уже стал. А здесь ещё и год театра, мы как-то подумали с товарищами. <...> Единственное, он сейчас в Москве, сначала пообещал, что приедет, а сейчас звонил, сказал, что их там загрузили, госзадание большое, не знаю, получится ли его здесь увидеть», — ранее рассказал Евгений Яковенко.

Однако, как сообщил корреспондент НГС, Паоло Де Наполи всё-таки приехал на выступление своего ученика.

Вместе с депутатом на сцене выступают солистка оперного театра Дарья Шувалова, солист Новосибирского музыкального театра Николай Литвинцев, а также солист-вокалист Новосибирского городского духового оркестра Даниил Кручинин.

Как отмечает корреспондент НГС, перед залом установлена урна для сбора благотворительных взносов театральным студиям и школам Новосибирска. 

Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников удивился, что у новосибирцев нет своего гимна. НГС с помощью читателей предложил свои варианты

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КОММЕНТАРИИ (15)

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3 июл 2019 в 18:44

На деньги налогоплательщиков постоянно летал в Италию брать уроки вокала у знаменитого педагога.
Надо еще мэру взять пару уроком магии у Копперфильда, как осваивать бюджетные средства.

Старушенция
3 июл 2019 в 18:37

Пиво с шампанским вкупе с вечерними нарядами - это как раз то, что дополняет такой сюр: любитель-депутат в главной роли на главной сцене Новосибирска!
Всё равно желаю успешного исполнения! По крайней мере не пытается исполнить основную балетную партию.

Отстаньте уж, НГС, от меня со своими подозрениями!!!

лена путина
3 июл 2019 в 18:36

хорошее хобби богатого человека. позволить себе на 6 месяцев препода из италии!