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Спорт

ФК «Новосибирск» предложил болельщикам выбрать логотип

Болельщикам представили на выбор 6 логотипов

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Голосование продлится до 20:00 6 июля

Фото: vk.com/fcnsk

Сегодня, 3 июля, новый ФК «Новосибирск» объявил голосование за логотип.

Голосование началось в группе футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте». На выбор болельщикам представили 6 видов логотипов.

«Мы обратились к группе дизайнеров. Пожеланий было у нас несколько: учитывать особенности нашего региона, города Новосибирска, Новосибирской области; постараться учесть опыт в плане создания логотипов и, может быть, цветов футбольного клуба "Чкаловец", "Сибири" — то, что у нас исторически в Новосибирске было», — рассказал корреспонденту НГС пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.

Он отметил, что предложенные логотипы предварительные. В клубе сейчас хотят получить обратную связь от болельщиков и узнать, какой логотип ближе людям. После этого его тщательно прорисуют, с учётом предложений болельщиков его доработают в окончательную форму.

Ожидается, что голосование завершится 6 июля. Готовый логотип для болельщиков сформируют на следующей неделе.

Сегодня утром стало известно, что футбольный клуб «Новосибирск» выбрал себе символ — им стал соболь.

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». Свои выступления «Новосибирск» начнёт во втором дивизионе российского футбола.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (10)

vector
3 июл 2019 в 16:23

Такое впечатление, что предложенные логотипы разрабатывала студи Артемия Лебедева: ни идей, избитые клише, в общем ничего вразумительного...

поребрик
3 июл 2019 в 16:03

Логотип помогает лучше играть в футбол?

Али М.
3 июл 2019 в 16:37

"Чикалда"
назовите да и все....олд скул, возвращение к истокам....