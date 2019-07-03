ФК «Новосибирск» предложил болельщикам выбрать логотип

«Мы обратились к группе дизайнеров. Пожеланий было у нас несколько: учитывать особенности нашего региона, города Новосибирска, Новосибирской области; постараться учесть опыт в плане создания логотипов и, может быть, цветов футбольного клуба "Чкаловец", "Сибири" — то, что у нас исторически в Новосибирске было», — рассказал корреспонденту НГС пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.

Голосование началось в группе футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте» . На выбор болельщикам представили 6 видов логотипов.

Он отметил, что предложенные логотипы предварительные. В клубе сейчас хотят получить обратную связь от болельщиков и узнать, какой логотип ближе людям. После этого его тщательно прорисуют, с учётом предложений болельщиков его доработают в окончательную форму.

Ожидается, что голосование завершится 6 июля. Готовый логотип для болельщиков сформируют на следующей неделе.