ФК «Новосибирск» предложил болельщикам выбрать логотип

Голосование продлится до 20:00 6 июля
Фото: vk.com/fcnsk
Сегодня, 3 июля, новый ФК «Новосибирск» объявил голосование за логотип.
Голосование началось в группе футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте». На выбор болельщикам представили 6 видов логотипов.
«Мы обратились к группе дизайнеров. Пожеланий было у нас несколько: учитывать особенности нашего региона, города Новосибирска, Новосибирской области; постараться учесть опыт в плане создания логотипов и, может быть, цветов футбольного клуба "Чкаловец", "Сибири" — то, что у нас исторически в Новосибирске было», — рассказал корреспонденту НГС пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.
Он отметил, что предложенные логотипы предварительные. В клубе сейчас хотят получить обратную связь от болельщиков и узнать, какой логотип ближе людям. После этого его тщательно прорисуют, с учётом предложений болельщиков его доработают в окончательную форму.
Ожидается, что голосование завершится 6 июля. Готовый логотип для болельщиков сформируют на следующей неделе.
Сегодня утром стало известно, что футбольный клуб «Новосибирск» выбрал себе символ — им стал соболь.
Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». Свои выступления «Новосибирск» начнёт во втором дивизионе российского футбола.