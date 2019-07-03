Сибирячка на инвалидном кресле пришла в мэрию на форум о доступной среде и не смогла зайти в здание

Жительница Новосибирска Ольга Стволова не смогла самостоятельно попасть в мэрию, куда пришла на конференцию о доступной среде для инвалидов и пожилых людей, — пандус у главного входа в здание на Красном проспекте, 34 оказался перегорожен из-за ремонта, а приглашённые волонтёры не смогли ей помочь.



Об этом сибирячка рассказала на своей странице в Facebook. Она уточнила корреспонденту НГС, что получила приглашение на форум «Город безграничных возможностей», который проводили в мэрии 2 июля.

«Смысл в том, что это мэрия. Туда должен быть доступ всем людям: маломобильным и пожилым. <...> Я написала сотруднику, с которым я хорошо знакома: "<...> там, кажется, всё перегорожено, может есть какой-то другой вход, куда я приду?". Но мне сказали: "Нет, всё хорошо, заходи"», — говорит Стволова.