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Город

Сибирячка на инвалидном кресле пришла в мэрию на форум о доступной среде и не смогла зайти в здание

Ей пришлось ждать, пока в мэрии найдут сопровождающего, который сможет помочь

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Пандус у главного входа оказался перегорожен из-за ремонта, а приглашённые волонтёры не смогли помочь девушке с инвалидностью

Фото: Анна Золотова

Жительница Новосибирска Ольга Стволова не смогла самостоятельно попасть в мэрию, куда пришла на конференцию о доступной среде для инвалидов и пожилых людей, — пандус у главного входа в здание на Красном проспекте, 34 оказался перегорожен из-за ремонта, а приглашённые волонтёры не смогли ей помочь. 

Об этом сибирячка рассказала на своей странице в Facebook. Она уточнила корреспонденту НГС, что получила приглашение на форум «Город безграничных возможностей», который проводили в мэрии 2 июля. 

«Смысл в том, что это мэрия. Туда должен быть доступ всем людям: маломобильным и пожилым. <...> Я написала сотруднику, с которым я хорошо знакома: "<...> там, кажется, всё перегорожено, может есть какой-то другой вход, куда я приду?". Но мне сказали: "Нет, всё хорошо, заходи"», — говорит Стволова.

Однако попасть в здание она не смогла — пандус у главного входа был закрыт из-за ремонта фасада здания. Оказавшиеся на месте волонтёры, по её словам, оказались неспособны ей помочь из-за пожилого возраста.

«Когда человек идёт в мэрию, он не должен звонить сотруднику и узнавать, есть ли доступность. Есть элементарная штука — вы просто вешаете таблички, на которых пишете, вот у нас здесь ремонт и маломобильные граждане могут отойти вон туда, к другому входу, наберите этот номер телефона. Они же всё это знают. Меня задело, что <...> у мэрии есть вся информация о доступной среде, что делается в стране, в мире. И эти люди не могут применить какие-то элементарные правила заботы о своих гражданах», — замечает сибирячка.

В итоге, рассказывает девушка, ей пришлось ждать, пока в мэрии найдут человека, который согласится помочь Ольге Стволовой попасть в здание.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, по какой причине во время проведения мероприятия не была обеспечена доступность для инвалидов.

Ольга Стволова регулярно отмечает в социальных сетях неудобство городской среды и несправедливость в отношении к инвалидам. Так, например, в конце января Ольга Стволова сообщила, что таксист назвал её коляску «телегой» и заставил дополнительно оплатить её перевоз в салоне из-за того, что она не влезла в багажник.

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доступная средамэрия НовосибирскаОльга Стволова

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (31)

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3 июл 2019 в 15:22

Какие страсти, шёл ремонт, ну теперь мы точно все умрём!
Нахапались этого истерикшмента от амеориканцев, теперь из ничего будут делать целую трагедию...

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3 июл 2019 в 15:25

Вот Вам и город безграничных возможностей.А на деле -слова слова, слова!

3 июл 2019 в 15:23

Новосибирск город бесконечных возможностей, для мэра и его друзей!