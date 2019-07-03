Сибирячка на инвалидном кресле пришла в мэрию на форум о доступной среде и не смогла зайти в здание

Пандус у главного входа оказался перегорожен из-за ремонта, а приглашённые волонтёры не смогли помочь девушке с инвалидностью
Фото: Анна Золотова
Жительница Новосибирска Ольга Стволова не смогла самостоятельно попасть в мэрию, куда пришла на конференцию о доступной среде для инвалидов и пожилых людей, — пандус у главного входа в здание на Красном проспекте, 34 оказался перегорожен из-за ремонта, а приглашённые волонтёры не смогли ей помочь.
Об этом сибирячка рассказала на своей странице в Facebook. Она уточнила корреспонденту НГС, что получила приглашение на форум «Город безграничных возможностей», который проводили в мэрии 2 июля.
«Смысл в том, что это мэрия. Туда должен быть доступ всем людям: маломобильным и пожилым. <...> Я написала сотруднику, с которым я хорошо знакома: "<...> там, кажется, всё перегорожено, может есть какой-то другой вход, куда я приду?". Но мне сказали: "Нет, всё хорошо, заходи"», — говорит Стволова.
Однако попасть в здание она не смогла — пандус у главного входа был закрыт из-за ремонта фасада здания. Оказавшиеся на месте волонтёры, по её словам, оказались неспособны ей помочь из-за пожилого возраста.
«Когда человек идёт в мэрию, он не должен звонить сотруднику и узнавать, есть ли доступность. Есть элементарная штука — вы просто вешаете таблички, на которых пишете, вот у нас здесь ремонт и маломобильные граждане могут отойти вон туда, к другому входу, наберите этот номер телефона. Они же всё это знают. Меня задело, что <...> у мэрии есть вся информация о доступной среде, что делается в стране, в мире. И эти люди не могут применить какие-то элементарные правила заботы о своих гражданах», — замечает сибирячка.
В итоге, рассказывает девушка, ей пришлось ждать, пока в мэрии найдут человека, который согласится помочь Ольге Стволовой попасть в здание.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, по какой причине во время проведения мероприятия не была обеспечена доступность для инвалидов.
Ольга Стволова регулярно отмечает в социальных сетях неудобство городской среды и несправедливость в отношении к инвалидам. Так, например, в конце января Ольга Стволова сообщила, что таксист назвал её коляску «телегой» и заставил дополнительно оплатить её перевоз в салоне из-за того, что она не влезла в багажник.