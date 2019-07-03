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Город

Из пыльного микрорайона Новосибирска выселят бетонный завод — на него жаловались жители

Владелец земли заявил, что расторгнет договор аренды с производством

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По словам жителей Лесоперевалки, грузовики разбили дорогу, а бетонная пыль засыпала улицы

Фото: читатель НГС

Жители микрорайона «Лесоперевалка» в Ленинском районе Новосибирска пытаются добиться сноса бетонного завода компании «Евробетон», который находится на улице Болотная, 110Б на берегу Оби недалеко от аквапарка. 

Владелец участка, на котором стоит модульный завод, заявил, что потребовал расторжения договора аренды с производством. 

Горожане утверждают, что из-за завода все улицы засыпаны бетонной пылью, а грузовики ездят по дороге частного сектора даже ночью.

«Они поподметали вначале чуть-чуть, а потом просто водой поливали эту грязь просто с бочки. А она высыхает и обратно всё — песок. Белая бетонная пыль на всех деревьях, везде. Кроссовки тонут просто в этой пыли. Дорога разбита, тротуара нет», — рассказал корреспонденту НГС житель улицы Болотной Виктор.

Предоставлено читателем НГС

Владельцы частных домов на протяжении двух лет писали коллективные жалобы в Росреестр, мэрию, прокуратуру с требованием закрыть завод (копии документов есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.). Прокуратура провела проверку и признала завод незаконным.

«Бетонный завод расположен в зоне объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в которой не предусмотрено размещение производственных объектов. Таким образом бетонный завод размещён на земельном участке в нарушение требований земельного и градостроительного законодательства», — говорится в ответе жителям микрорайона из прокуратуры Новосибирской области.

Владелец земли — компания «Эко-Р» — теперь должна расторгнуть договор аренды с производством, а в отношении директора бетонного завода возбуждено административное дело за использование земельных участков не по целевому назначению (ст. 8.8 ч. 1 КоАП РФ).

«Договор по арендной площадке бетонным заводом уведомление о расторжении отправлено. Договор находится на стадии расторжения, площадка освобождается. Временные постройки — они демонтируются, то есть это передвижные конструкции мобильные», — сообщил корреспонденту НГС директор компании «Эко-Р» Владимир Пытель.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в компанию «Евробетон» с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, куда именно будет перенесён завод, однако ответ на момент публикации получить не удалось.

В мае на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова приехала комиссия во главе с бывшим министром обороны РФ, председателем Объединённой авиастроительной корпорации Анатолием Сердюковым, которая решала вопросы по его дальнейшей работе.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (15)

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3 июл 2019 в 17:52

Два года люди сигналили об этом в мэрию и прокуратуру ,тем более официально постройка не законна , как выяснилось.Почему такое отношение к людям и их здоровью.Дышать то вас самих сроду не заставить бетонной пылью круглые сутки,приносить этот вред ещё и не только в ноздрях и грудкой клетке домой ,так ещё и с одеждой и обувью Бедные люди.Зато когда один хороший человек-простой гражданин отчистил территорию от свалки и разбил там огород нашлись сразу нужные управленцы городы и попросили его ликвидировать огород .Ну как так вот можно «забивать» на людей, ведь они платят по всем. счётам, а их ещё и травят и только потому-что кто не исполняет свои обязанности как должен.

color
3 июл 2019 в 18:33

Давайте, быстрее убирайте. Производств же в городе навалом. Одни ТЦ и спальники, всякие мартышкины дворы. А вот куда теперь работягам деваться? Весь бизнес кашмарят. Зато скоро будет чистый воздух и толпа безработных.

Да ладно
3 июл 2019 в 17:52

Вот откуда весь район в пыли. А почему ни кто ни чего не делает не понимаю.