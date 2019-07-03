Из пыльного микрорайона Новосибирска выселят бетонный завод — на него жаловались жители

По словам жителей Лесоперевалки, грузовики разбили дорогу, а бетонная пыль засыпала улицы
Фото: читатель НГС
Жители микрорайона «Лесоперевалка» в Ленинском районе Новосибирска пытаются добиться сноса бетонного завода компании «Евробетон», который находится на улице Болотная, 110Б на берегу Оби недалеко от аквапарка.
Владелец участка, на котором стоит модульный завод, заявил, что потребовал расторжения договора аренды с производством.
Горожане утверждают, что из-за завода все улицы засыпаны бетонной пылью, а грузовики ездят по дороге частного сектора даже ночью.
«Они поподметали вначале чуть-чуть, а потом просто водой поливали эту грязь просто с бочки. А она высыхает и обратно всё — песок. Белая бетонная пыль на всех деревьях, везде. Кроссовки тонут просто в этой пыли. Дорога разбита, тротуара нет», — рассказал корреспонденту НГС житель улицы Болотной Виктор.
Предоставлено читателем НГС
Владельцы частных домов на протяжении двух лет писали коллективные жалобы в Росреестр, мэрию, прокуратуру с требованием закрыть завод (копии документов есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.). Прокуратура провела проверку и признала завод незаконным.
«Бетонный завод расположен в зоне объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в которой не предусмотрено размещение производственных объектов. Таким образом бетонный завод размещён на земельном участке в нарушение требований земельного и градостроительного законодательства», — говорится в ответе жителям микрорайона из прокуратуры Новосибирской области.
Владелец земли — компания «Эко-Р» — теперь должна расторгнуть договор аренды с производством, а в отношении директора бетонного завода возбуждено административное дело за использование земельных участков не по целевому назначению (ст. 8.8 ч. 1 КоАП РФ).
«Договор по арендной площадке бетонным заводом уведомление о расторжении отправлено. Договор находится на стадии расторжения, площадка освобождается. Временные постройки — они демонтируются, то есть это передвижные конструкции мобильные», — сообщил корреспонденту НГС директор компании «Эко-Р» Владимир Пытель.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в компанию «Евробетон» с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, куда именно будет перенесён завод, однако ответ на момент публикации получить не удалось.
В мае на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова приехала комиссия во главе с бывшим министром обороны РФ, председателем Объединённой авиастроительной корпорации Анатолием Сердюковым, которая решала вопросы по его дальнейшей работе.