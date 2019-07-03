Из пыльного микрорайона Новосибирска выселят бетонный завод — на него жаловались жители

Жители микрорайона «Лесоперевалка» в Ленинском районе Новосибирска пытаются добиться сноса бетонного завода компании «Евробетон», который находится на улице Болотная, 110Б на берегу Оби недалеко от аквапарка.

Владелец участка, на котором стоит модульный завод, заявил, что потребовал расторжения договора аренды с производством.

Горожане утверждают, что из-за завода все улицы засыпаны бетонной пылью, а грузовики ездят по дороге частного сектора даже ночью.



«Они поподметали вначале чуть-чуть, а потом просто водой поливали эту грязь просто с бочки. А она высыхает и обратно всё — песок. Белая бетонная пыль на всех деревьях, везде. Кроссовки тонут просто в этой пыли. Дорога разбита, тротуара нет», — рассказал корреспонденту НГС житель улицы Болотной Виктор.