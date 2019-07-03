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Дороги и транспорт

Тройная авария с фурой заблокировала перекрёсток Немировича-Данченко и Троллейной

Пробка дотянулась до Тёщиного языка

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Авария случилась около 12 часов дня 

Фото: Ben Jecson / 2gis.ru 

Сегодня днём, 3 июля, авария с фурой заблокировала перекрёсток улиц Немировича-Данченко и Троллейной в Ленинском районе Новосибирска. 

«Там столкнулась фура кемеровская, потом наша, какая-то советская машина и зацепило ещё какую-то хорошую машину — иномарку», — рассказали корреспонденту НГС очевидцы из кафе «Меркурий», расположенном неподалёку от места происшествия.

По улице Троллейной пробка растянулась до Тёщиного языка.

Машины стоят в пробке на всех подъездах к перекрёстку с ДТП

Машины стоят в пробке на всех подъездах к перекрёстку с ДТП

Накануне утром, 2 июля, на улице Бориса Богаткова такси врезалось во встречный троллейбус — после ДТП движение троллейбусов остановилось.

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3 июл 2019 в 13:20

А я в данный момент нахожусь на пляже Наутилус и наблюдаю за девчонками! ;)
Все желающие могут присоединиться, я в оранжевых шортиках! ;)