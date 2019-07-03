Тройная авария с фурой заблокировала перекрёсток Немировича-Данченко и Троллейной

Авария случилась около 12 часов дня
Фото: Ben Jecson / 2gis.ru
Сегодня днём, 3 июля, авария с фурой заблокировала перекрёсток улиц Немировича-Данченко и Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.
«Там столкнулась фура кемеровская, потом наша, какая-то советская машина и зацепило ещё какую-то хорошую машину — иномарку», — рассказали корреспонденту НГС очевидцы из кафе «Меркурий», расположенном неподалёку от места происшествия.
По улице Троллейной пробка растянулась до Тёщиного языка.
Накануне утром, 2 июля, на улице Бориса Богаткова такси врезалось во встречный троллейбус — после ДТП движение троллейбусов остановилось.