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Дороги и транспорт
Проблема

У вас колея не по ГОСТу: новосибирцы измерили провалы на дороге в Советском районе

По всем замерам колея превысила максимально допустимые значения

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Жители Шлюза замерили колею на дороге от Бердского шоссе до микрорайона 

Фото: Кирилл Борцов

Новосибирцы из общественной организации «У нас на Шлюзе» замерили колею на дороге, ведущей через лес от Бердского шоссе до остановки транспорта «Белоусова». 

Колея в наиболее глубоких местах достигала 80 мм

Колея в наиболее глубоких местах достигала 80 мм

«Мы хотим привлечь внимание властей к проблеме, которая уже возникала у нас: колея на так называемом северном проезде. <…> Многие жители обеспокоены этим участком дороги, так как колея там довольно глубокая и зимой там точно будут проблемы. Наиболее глубокая колея идет со стороны Бердского шоссе по направлению к Шлюзу», — сообщил корреспонденту НГС участник акции Кирилл Борцов.

По словам Борцова, замеры проводились в 4:30 утра, чтобы не мешать движению автомобилей. На отдельных участках колея в асфальте достигала 80 мм, хотя по нормативам максимальное её значение не должно превышать 50 мм. 

Около двух лет назад на этой дороге уже проводился ремонт колеи, но, по словам Кирилла Борцова, в этот раз колея появилась на ранее не отремонтированных участках шоссе. По окончании замера его участники записали и отправили в мэрию видеообращение с просьбой провести незамедлительный ремонт дороги.

В конце июня НГС рассказал, что частично починили опасную колею на Ипподромской

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (11)

3 июл 2019 в 13:46

Да там и без измерений колея видна невооружённым взглядом. Только власти почему то в утор делают вид, что её не замечают.

Вася Пупкин
3 июл 2019 в 13:45

А средства измерения поверенные? Свидетельство покажете?

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3 июл 2019 в 13:44

Граждане для безопасности делают куда больше, чем городские службы. Позор городским службам!