У вас колея не по ГОСТу: новосибирцы измерили провалы на дороге в Советском районе

Новосибирцы из общественной организации «У нас на Шлюзе» замерили колею на дороге, ведущей через лес от Бердского шоссе до остановки транспорта «Белоусова».

«Мы хотим привлечь внимание властей к проблеме, которая уже возникала у нас: колея на так называемом северном проезде. <…> Многие жители обеспокоены этим участком дороги, так как колея там довольно глубокая и зимой там точно будут проблемы. Наиболее глубокая колея идет со стороны Бердского шоссе по направлению к Шлюзу», — сообщил корреспонденту НГС участник акции Кирилл Борцов.

По словам Борцова, замеры проводились в 4:30 утра, чтобы не мешать движению автомобилей. На отдельных участках колея в асфальте достигала 80 мм, хотя по нормативам максимальное её значение не должно превышать 50 мм.

Около двух лет назад на этой дороге уже проводился ремонт колеи, но, по словам Кирилла Борцова, в этот раз колея появилась на ранее не отремонтированных участках шоссе. По окончании замера его участники записали и отправили в мэрию видеообращение с просьбой провести незамедлительный ремонт дороги.

