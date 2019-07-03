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Криминал

Подозреваемого в махинациях застройщика поймали на границе с паспортом мёртвого брата

По своим документам выехать из России он не мог — его посадили под домашний арест

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Вячеслав Кан объяснил, что собирался выехать в Казахстан к родителям

Фото: google.com/maps.ru / wikipedia.org

В Новосибирской области снова пойдёт под суд бывший директор строительной фирмы «НовоКомСтрой» Вячеслав Кан — на этот раз его обвиняют в попытке пересечь государственную границу по чужому паспорту.

Новое уголовное дело в отношении Вячеслава Кана поступило в Карасукский районный суд Новосибирской области. Как следует из карточки дела на сайте суда, речь идёт о покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК РФ). Судебное заседание назначено на 17 июля.

Как рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Карасукского района Сергей Рахимов, утвердивший обвинительное заключение по этому уголовному делу, 12 апреля 2019 года обвиняемый попытался пересечь государственную границу России в международном автомобильном пункте пропуска «Павловка», который находится в Карасукском районе — на границе с Казахстаном. При этом Кан предъявил паспорт на имя своего умершего младшего брата. Но при проверке документов пограничник заметил несоответствие.

По информации заместителя прокурора, во время дознания бывший глава компании «НовоКомСтрой» свою вину полностью признал.

«Пояснил, что хотел выехать в Республику Казахстан, чтобы навестить своих родителей», — передал Сергей Рахимов.

Он уточнил, что выехать за границу по своим документам обвиняемый не мог, так как был под домашним арестом — эту меру пресечения в отношении него избрал суд одного из районов Новосибирска.

Уже после случая на границе, 23 мая, Ленинский районный суд Новосибирска вынес Вячеславу Кану обвинительный приговор за многомиллионное мошенничество. Как сообщается на сайте суда, директор ООО «НовоКомСтрой» похитил деньги дольщиков, которые они вложили в строительство многоэтажки на Приморской, 28/1 (стр.). Согласно материалам дела, среди потерпевших была в том числе и мэрия Новосибирска, перечислившая застройщику больше 58 миллионов рублей. Кроме того, суд установил, что Кан вместе с сообщником оформлял на других людей кредиты по подложным документам и таким образом похитил по несколько миллионов у банка ВТБ 24 и «Россельхозбанка».
 

В итоге Ленинский районный суд приговорил Вячеслава Кана к 4 годам исправительной колонии общего режима, этот приговор никто не обжаловал — 11 июня он вступил в законную силу.

По данным издания «КоммерсантЪ», это только одно из двух уголовных дел о махинациях со средствами дольщиков в отношении Вячеслава Кана.

На прошлой неделе в Новосибирске также начался суд над бывшим директором ООО «СтройЦентр» Валерием Наливкиным, которого обвиняют в махинациях с деньгами дольщиков, вложивших миллионы в строительство проблемных долгостроев на улице Тульской.

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КОММЕНТАРИИ (11)

somebody
3 июл 2019 в 13:27

Как ему удалось сохранить паспорт умершего родственника?
Когда выдают свидетельство о смерти паспорт изымают.

Фото пользователя
3 июл 2019 в 13:25

А куда ж делся электронный браслет . который вешается на задержанного , кто то что то не договаривает("пургу" гонит)

ЫЫЫ
3 июл 2019 в 13:15

По информации задержали. Полученной оперативным путём. Проще говоря, сдал кто-то.
Так то они все на одно лицо.