Подозреваемого в махинациях застройщика поймали на границе с паспортом мёртвого брата

Новое уголовное дело в отношении Вячеслава Кана поступило в Карасукский районный суд Новосибирской области. Как следует из карточки дела на сайте суда, речь идёт о покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК РФ). Судебное заседание назначено на 17 июля.

В Новосибирской области снова пойдёт под суд бывший директор строительной фирмы «НовоКомСтрой» Вячеслав Кан — на этот раз его обвиняют в попытке пересечь государственную границу по чужому паспорту.

Как рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Карасукского района Сергей Рахимов, утвердивший обвинительное заключение по этому уголовному делу, 12 апреля 2019 года обвиняемый попытался пересечь государственную границу России в международном автомобильном пункте пропуска «Павловка», который находится в Карасукском районе — на границе с Казахстаном. При этом Кан предъявил паспорт на имя своего умершего младшего брата. Но при проверке документов пограничник заметил несоответствие.



По информации заместителя прокурора, во время дознания бывший глава компании «НовоКомСтрой» свою вину полностью признал.



«Пояснил, что хотел выехать в Республику Казахстан, чтобы навестить своих родителей», — передал Сергей Рахимов.



Он уточнил, что выехать за границу по своим документам обвиняемый не мог, так как был под домашним арестом — эту меру пресечения в отношении него избрал суд одного из районов Новосибирска.



Уже после случая на границе, 23 мая, Ленинский районный суд Новосибирска вынес Вячеславу Кану обвинительный приговор за многомиллионное мошенничество. Как сообщается на сайте суда, директор ООО «НовоКомСтрой» похитил деньги дольщиков, которые они вложили в строительство многоэтажки на Приморской, 28/1 (стр.). Согласно материалам дела, среди потерпевших была в том числе и мэрия Новосибирска, перечислившая застройщику больше 58 миллионов рублей. Кроме того, суд установил, что Кан вместе с сообщником оформлял на других людей кредиты по подложным документам и таким образом похитил по несколько миллионов у банка ВТБ 24 и «Россельхозбанка».

