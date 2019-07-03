Кировский район уступил лидерство по самому дешёвому жилью району на правом берегу

Октябрьский район вышел в лидеры по объёму дешёвого жилья — здесь, в частности, находится один из самых доступных по цене — жилмассив Плющихинский
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
За полгода число квартир в продаже по цене ниже 40 тысяч рублей за кв. м в Кировском районе Новосибирска резко сократились — он уступил первое место в рейтинге самых дешёвых районов Октябрьскому, выяснили аналитики N1.RU.
Доля такого жилья в районе сократилась очень резко — на 47% за полгода, а средняя цена на жильё здесь выросла на 18% — до 60,6 тысяч рублей за квадрат.
«Кировский район долгое время был лидером по доле жилья экономкласса в городе. Выбор сравнительно дешёвого жилья здесь большой и в данный момент, однако доля самого дешёвого жилья активно сокращается, а доля предложений в комфорт классе, наоборот, растёт. Это влияет на динамику средних цен», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
В Октябрьском районе, наоборот, доля дешёвого жилья выросла на 43,3% и составляет сейчас 62,6% от всего рынка района. При этом стартуют цены на квартиры всё ещё на Первомайке: здесь средняя цена однокомнатной квартиры составила 1,7 миллиона рублей.
Меньше всего цены на жильё изменились в центре: за полгода они выросли всего на 2%.
В мае эксперты нашли в Новосибирске самую дешёвую квартиру с видом на салюты.