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Недвижимость

Кировский район уступил лидерство по самому дешёвому жилью району на правом берегу

Квартиры там можно найти по цене ниже 40 тысяч за квадрат

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Октябрьский район вышел в лидеры по объёму дешёвого жилья — здесь, в частности, находится один из самых доступных по цене — жилмассив Плющихинский

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

За полгода число квартир в продаже по цене ниже 40 тысяч рублей за кв. м в Кировском районе Новосибирска резко сократились — он уступил первое место в рейтинге самых дешёвых районов Октябрьскому, выяснили аналитики N1.RU.

Доля такого жилья в районе сократилась очень резко — на 47% за полгода, а средняя цена на жильё здесь выросла на 18% — до 60,6 тысяч рублей за квадрат.

«Кировский район долгое время был лидером по доле жилья экономкласса в городе. Выбор сравнительно дешёвого жилья здесь большой и в данный момент, однако доля самого дешёвого жилья активно сокращается, а доля предложений в комфорт классе, наоборот, растёт. Это влияет на динамику средних цен», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

В Октябрьском районе, наоборот, доля дешёвого жилья выросла на 43,3% и составляет сейчас 62,6% от всего рынка района. При этом стартуют цены на квартиры всё ещё на Первомайке: здесь средняя цена однокомнатной квартиры составила 1,7 миллиона рублей.

Меньше всего цены на жильё изменились в центре: за полгода они выросли всего на 2%.

В мае эксперты нашли в Новосибирске самую дешёвую квартиру с видом на салюты.

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КОММЕНТАРИИ (6)

ИК-6 по оренбургской области
3 июл 2019 в 12:57

Смотрю я на эти ваши плющихи и матрёшки, коробки в поле. Уж лучше Родники. Там хоть инфраструктура есть неплохая.

3 июл 2019 в 12:51

ужасная иллюстрация, пустыня с коробками.

Елена К.
3 июл 2019 в 13:11

Жуть. Какие-то бараки, только вертикальные, в чистом поле. Ну хоть какое-то озеленение, благоустройство можно сделать? Естественно, что там жилье недорогое. Лучше всего, все-таки районы хрущевок: чисто и зелено. С зеленью. конечно, похуже, потому что управляющие компании с ней яростно борются. Вон опять за окном газонокосилка воет.