Кировский район уступил лидерство по самому дешёвому жилью району на правом берегу

За полгода число квартир в продаже по цене ниже 40 тысяч рублей за кв. м в Кировском районе Новосибирска резко сократились — он уступил первое место в рейтинге самых дешёвых районов Октябрьскому, выяснили аналитики N1.RU.



Доля такого жилья в районе сократилась очень резко — на 47% за полгода, а средняя цена на жильё здесь выросла на 18% — до 60,6 тысяч рублей за квадрат.



«Кировский район долгое время был лидером по доле жилья экономкласса в городе. Выбор сравнительно дешёвого жилья здесь большой и в данный момент, однако доля самого дешёвого жилья активно сокращается, а доля предложений в комфорт классе, наоборот, растёт. Это влияет на динамику средних цен», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

