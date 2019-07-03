Полицейские нашли школьницу, бросившую булыжник в трамвай № 13

Камень разбил стекло трамвая
Фото: Екатерина Калиневич / НГС
Новосибирские полицейские нашли девушку-подростка, которая вечером во вторник, 2 июля, бросила камень в трамвай
«К совершению противоправного деяния причастна 14-летняя школьница, которая, гуляя в компании друзей, бросила камнем в проезжающий мимо трамвай», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Осколки стекла ранили 71-летнего мужчину. Ему пришлось обращаться за помощью в больницу.
«Ему был поставлен диагноз контузия глаза», — добавили в ведомстве.
Сейчас полиция проводит проверку инцидента. На её результаты будет влиять стоимость разбитого стекла и тяжесть причинённого вреда здоровью пенсионера-пассажира. Школьница будет поставлена на учёт в отделе полиции, если её вину докажут.
В начале апреля двое хулиганов в масках разбили стёкла маршруток на конечной остановке «С/х Левобережный» в Ленинском районе Новосибирска.