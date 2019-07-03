Полицейские нашли школьницу, бросившую булыжник в трамвай № 13

Новосибирские полицейские нашли девушку-подростка, которая вечером во вторник, 2 июля, бросила камень в трамвай № 13 в Октябрьском районе. Со школьницей и её матерью уже провели беседу.

«К совершению противоправного деяния причастна 14-летняя школьница, которая, гуляя в компании друзей, бросила камнем в проезжающий мимо трамвай», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



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