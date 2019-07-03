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Криминал

Полицейские нашли школьницу, бросившую булыжник в трамвай № 13

Осколки стекла ранили 71-летнего мужчину — ему пришлось обращаться за помощью в больницу

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Камень разбил стекло трамвая № 13 накануне вечером 2 июля

Фото: Екатерина Калиневич / НГС

Новосибирские полицейские нашли девушку-подростка, которая вечером во вторник, 2 июля, бросила камень в трамвай № 13 в Октябрьском районе. Со школьницей и её матерью уже провели беседу. 

«К совершению противоправного деяния причастна 14-летняя школьница, которая, гуляя в компании друзей, бросила камнем в проезжающий мимо трамвай», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Осколки стекла ранили 71-летнего мужчину. Ему пришлось обращаться за помощью в больницу.

«Ему был поставлен диагноз контузия глаза», — добавили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку инцидента. На её результаты будет влиять стоимость разбитого стекла и тяжесть причинённого вреда здоровью пенсионера-пассажира. Школьница будет поставлена на учёт в отделе полиции, если её вину докажут.

В начале апреля двое хулиганов в масках разбили стёкла маршруток на конечной остановке «С/х Левобережный» в Ленинском районе Новосибирска. 

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КОММЕНТАРИИ (12)

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3 июл 2019 в 12:58

Пусть идёт дворы подметает на все лето.

Анна
3 июл 2019 в 13:11

на общественные работы ее на все каникулы, раз заняться нечем больше

С того света
3 июл 2019 в 13:00

Доигралась ёлка!