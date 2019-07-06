В подвале на Ленина открылся бар с обидным названием

В цокольном этаже бизнес-центра на Ленина, 12 во вторник, 2 июля, начал работать в тестовом режиме бар Korova. Ещё одна точка открылась на Челюскинцев, 9, в обоих случаях заведения появились на месте кафе «Братья Грилль».

Внутри Korova, по сравнению с прежним арендатором, не изменилось пока почти ничего, если не считать того, что один из залов закрыт для посетителей — в нём идет ремонт. На стенах — обещание сочных стейков на живом огне, на барной стойке — скрещанные тесак и кухонная лопатка (символ прежнего арендатора — сети «Братья Грилль»).



В баре нет пока крепкого алкоголя, из спиртного можно заказать только сидр и пиво (от 150 рублей за бокал 0,5 литра). Всё меню умещается на одном листе, набор блюд довольно стандартный: колбаски (от 250 рублей), стейк (400 рублей), самое дорогое блюдо на одного человека (стейк из семги) стоит 550 рублей.



В этом подвале уже успели поработать семь разных заведений Фото: Стас Соколов / НГС

Руководитель проекта Александр Грись рассказал, что бар открыт пока в тестовом режиме, изменения в оформлении и кухне будут проходить постепенно по ходу работы.

«Мы понимаем, что у этого помещения тяжёлая история, здесь было много арендаторов, но надеемся, что сможем переломить эту тенденцию», — говорит Грись.



Место для тех, кто захочет хотя бы на фото побыть ангелом Фото: проект бара Korova

По словам руководителя «Коровы», пока идея состоит в том, чтобы не без существенных затрат на капитальный ремонт просто наполнить имеющуюся площадку новым смыслом. Так, в малом зале (который сейчас закрыт на ремонт) на стене появятся синие крылья, изображения коровы и т. д. На кухне и в баре уже работает новая команда, уверяет Александр. Сам по себе проект Korova, по словам Грися, возник после того, как нынешний его владелец, до этого не имевший опыта в ресторанном бизнесе, «в результате сложившихся обстоятельств» стал хозяином двух баров «Братья Грилль». Однако формат «Братьев» был признан на имевшихся площадках (особенно это касается Ленина, 12) бесперспективным, и новый хозяин решил изменить название и концепцию.

С учётом частоты смены арендаторов, тачка на входе выглядит особенно символично Фото: Стас Соколов / НГС