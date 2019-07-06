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Еда

В подвале на Ленина открылся бар с обидным названием

Это уже третья вывеска на этом помещениии с начала года

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Интерьер бара настолько нейтрален, что позволяет менять названия регулярно 

Фото: Стас Соколов / НГС

В цокольном этаже бизнес-центра на Ленина, 12 во вторник, 2 июля, начал работать в тестовом режиме бар Korova. Ещё одна точка открылась на Челюскинцев, 9, в обоих случаях заведения появились на месте кафе «Братья Грилль».

Внутри Korova, по сравнению с прежним арендатором, не изменилось пока почти ничего, если не считать того, что один из залов закрыт для посетителей — в нём идет ремонт. На стенах — обещание сочных стейков на живом огне, на барной стойке — скрещанные тесак и кухонная лопатка (символ прежнего арендатора — сети «Братья Грилль»).

В баре нет пока крепкого алкоголя, из спиртного можно заказать только сидр и пиво (от 150 рублей за бокал 0,5 литра). Всё меню умещается на одном листе, набор блюд довольно стандартный: колбаски (от 250 рублей), стейк (400 рублей), самое дорогое блюдо на одного человека (стейк из семги) стоит 550 рублей.

В этом подвале уже успели поработать семь разных заведений

В этом подвале уже успели поработать семь разных заведений

Руководитель проекта Александр Грись рассказал, что бар открыт пока в тестовом режиме, изменения в оформлении и кухне будут проходить постепенно по ходу работы.

«Мы понимаем, что у этого помещения тяжёлая история, здесь было много арендаторов, но надеемся, что сможем переломить эту тенденцию», — говорит Грись.

Место для тех, кто захочет хотя бы на фото побыть ангелом&nbsp;

Место для тех, кто захочет хотя бы на фото побыть ангелом 

По словам руководителя «Коровы», пока идея состоит в том, чтобы не без существенных затрат на капитальный ремонт просто наполнить имеющуюся площадку новым смыслом. Так, в малом зале (который сейчас закрыт на ремонт) на стене появятся синие крылья, изображения коровы и т. д. На кухне и в баре уже работает новая команда, уверяет Александр. 

Сам по себе проект Korova, по словам Грися, возник после того, как нынешний его владелец, до этого не имевший опыта в ресторанном бизнесе, «в результате сложившихся обстоятельств» стал хозяином двух баров «Братья Грилль». Однако формат «Братьев» был признан на имевшихся площадках (особенно это касается Ленина, 12) бесперспективным, и новый хозяин решил изменить название и концепцию. 

С учётом частоты смены арендаторов, тачка на входе выглядит особенно символично

С учётом частоты смены арендаторов, тачка на входе выглядит особенно символично

Подвал на Ленина, 12 действительно известен, как «кладбище ресторанов». Дольше всех здесь проработал самый первый арендатор — столовая и кулинария «Кузина» Эрика Шогрена. После её закрытия здесь сменили друг друга столовая «Сели-поели», ресторан блюд на пару A tout vapeur, «Шашлыкофф» (именно здесь ведущая программы «Ревизорро» нашла тараканов), «BB ресто-бар», вторая точка сети «Честный», «Братья Грилль». Ещё один арендатор здесь умудрился даже ограничиться банером о скором открытии, но заведение так и на заработало.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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6 июл 2019 в 18:19

Как яхту назовёшь так она и поплывет(с)Корова лежит или стоит третьего не дано, что за название выбрали ..Странный у вас ресторатор - по фе-шую -вниз.