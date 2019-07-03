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Новосибирцы записали песню о городе под звуки метро, болгарки и пробок

Выпуск композиции приурочили ко Дню города

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На написание песни и съемки клипа ушла неделя

Фото: Offbeat Orchestra

Музыкальное трио Offbeat Orchestra из Новосибирска записало песню про город — в песне музыканты использовали звуки городского метро и болгарки.

На создание песни и съёмку клипа у музыкантов ушла всего неделя. В создании песни участвовали трое новосибирцев: Александр Проказов, Тимофей Перехрест и Роман Сементьев. 

«Снимали мы это накануне Дня города. Почему звуки города, потому что хотелось, чтобы сам Новосибирск принял участие в песне про себя. Мы использовали самые часто-прослушиваемые звуки и шумы города: это метро, ремонтные работы, велосипеды, шумы машин, звуки гитар уличных музыкантов, шумы фонтанов. Из всего этого и собрали композицию», — рассказал корреспонденту НГС продюсер лэйбла #ПатиРакеты Алексей Мыслицкий.

Offbeat Orchestra

Весной известная новосибирская группа Silenzium представила новый видеоклип: скрипачки сыграли кавер на композицию «Enjoy the Silence» британского коллектива Depeche Mode.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (10)

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3 июл 2019 в 12:29

Песня ниочем. Потому что сочиняют лишь бы рифма была. А то, что суть текста не отражает действительности сами поди не в курсе.

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3 июл 2019 в 13:06

..."Мысль песни проста, но я скажу пару слов:
В этом клубе устроим ночь без тормозов.
Зажигай на танцполе, у тебя выходной.
В этот праздничный вечер повиси со мной"...(с)

Абыр Преображенский
3 июл 2019 в 12:47

Это новое поколение, которому нравится запах свиных фекалий в центре города.