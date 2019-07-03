Новосибирцы записали песню о городе под звуки метро, болгарки и пробок

Музыкальное трио Offbeat Orchestra из Новосибирска записало песню про город — в песне музыканты использовали звуки городского метро и болгарки.

На создание песни и съёмку клипа у музыкантов ушла всего неделя. В создании песни участвовали трое новосибирцев: Александр Проказов, Тимофей Перехрест и Роман Сементьев.

«Снимали мы это накануне Дня города. Почему звуки города, потому что хотелось, чтобы сам Новосибирск принял участие в песне про себя. Мы использовали самые часто-прослушиваемые звуки и шумы города: это метро, ремонтные работы, велосипеды, шумы машин, звуки гитар уличных музыкантов, шумы фонтанов. Из всего этого и собрали композицию», — рассказал корреспонденту НГС продюсер лэйбла #ПатиРакеты Алексей Мыслицкий.