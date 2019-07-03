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Спорт

Футбольный клуб «Новосибирск» выбрал себе символ

За маскот нового ФК проголосовало больше тысячи болельщиков

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Соболь конкурировал с Лигром и Медведем

Фото: Zibellino del Barguzin / wikipedia.org.jpg

Новый футбольный клуб «Новосибирск» определился со своим будущим маскотом — символизировать команду будет соболь.

Символ выбирали с помощью голосования среди болельщиков через форму в соцсети «ВКонтакте».

«В общей сложности в голосовании приняло участие 1044 "чистых" пользователя. Большинство отдали свои голоса в пользу Соболя (39,8% голосов). На второй строчке расположился Лигр (32%). Последнее место в финальном голосовании занял Медведь (28,2%)», — говорится в сообщении клуба.

Голосование было объявлено 18 июня. 

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». Свои выступления «Новосибирск» начнёт во втором дивизионе российского футбола.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (10)

3 июл 2019 в 12:08

Прямо эту фотку Соболя и на майку.... все равно на этот ужас не кто не пойдет смотреть и не увидит ..... и кто это 39% интересно .......

Алекс 54
3 июл 2019 в 12:04

Газмяс вперёд.

Фото пользователя
3 июл 2019 в 12:16

Судя по всему болельщиков у клуба нет совсем.