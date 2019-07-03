Футбольный клуб «Новосибирск» выбрал себе символ

Соболь конкурировал с Лигром и Медведем
Фото: Zibellino del Barguzin / wikipedia.org.jpg
Новый футбольный клуб «Новосибирск» определился со своим будущим маскотом — символизировать команду будет соболь.
Символ выбирали с помощью голосования среди болельщиков через форму в соцсети «ВКонтакте».
«В общей сложности в голосовании приняло участие 1044 "чистых" пользователя. Большинство отдали свои голоса в пользу Соболя (39,8% голосов). На второй строчке расположился Лигр (32%). Последнее место в финальном голосовании занял Медведь (28,2%)», — говорится в сообщении клуба.
Голосование было объявлено 18 июня.
Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». Свои выступления «Новосибирск» начнёт во втором дивизионе российского футбола.