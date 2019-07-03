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Еда

Латте на кортанах: кофейня на выезде из Новосибирска нарисовала 3D-граффити для смешных фото

Теперь около граффити можно сфотографироваться в любимой позе

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Сидящий на стакане человек выглядит лилипутом

Фото: предоставлено Алексеем Воротынцевым

У автокофейни Coffee City на 1-м Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска появился рисунок стакана, сделанный в технологии 3D. Посетители теперь фотографируются с рисунком, сидя у него на крышке.

Рисунок заказали владельцы заведения, которое расположено на парковке торгового центра «Малая медведица». Сама Coffee City работает в формате автокофейни, то есть заказ здесь можно сделать не выходя из машины.

На крышку стакана можно также просто встать

На крышку стакана можно также просто встать

Как рассказал хозяин Coffee City Александр Воротынцев, рисунок был заказан у художников, которые специализируются на графике подобного рода.

«Мы хотели сделать некий объект, который было бы интересно обойти. Сфотографироваться с ними», — рассказал Воротынцев.

Так выглядит стакан в плоском состоянии

Так выглядит стакан в плоском состоянии

Стаканчик с капучино и сидение на корточках — парадоксальное сочетание. Но новосибирцы любят контрасты: в мае на посту ДПС у Коммунального моста автолюбители могли видеть автоинспектора в трико и чёрной шапочке

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КОММЕНТАРИИ (3)

вопрос
3 июл 2019 в 14:28

Сидя на стаканчике.Не интересно.
Вот если бы фото сидящего Павла, на лошади по кличке "Паджеро" или короля на лошади по кличке "Бугатти", то было бы прикольно посмотреть.

С Богаткова
3 июл 2019 в 14:35

Набил себе корону на черепе, очень стильно