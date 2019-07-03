Латте на кортанах: кофейня на выезде из Новосибирска нарисовала 3D-граффити для смешных фото

Сидящий на стакане человек выглядит лилипутом
Фото: предоставлено Алексеем Воротынцевым
У автокофейни Coffee City на 1-м Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска появился рисунок стакана, сделанный в технологии 3D. Посетители теперь фотографируются с рисунком, сидя у него на крышке.
Рисунок заказали владельцы заведения, которое расположено на парковке торгового центра «Малая медведица». Сама Coffee City работает в формате автокофейни, то есть заказ здесь можно сделать не выходя из машины.
Как рассказал хозяин Coffee City Александр Воротынцев, рисунок был заказан у художников, которые специализируются на графике подобного рода.
«Мы хотели сделать некий объект, который было бы интересно обойти. Сфотографироваться с ними», — рассказал Воротынцев.
Стаканчик с капучино и сидение на корточках — парадоксальное сочетание. Но новосибирцы любят контрасты: в мае на посту ДПС у Коммунального моста автолюбители могли видеть автоинспектора в трико и чёрной шапочке.