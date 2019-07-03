В Новосибирском зоопарке родились маленькие косули: они строят глазки и жуют траву

Маленькие косулята попали на видео постоянной посетительницы зоопарка
Фото: Анна Новикова
В Новосибирском зоопарке родились три детёныша косуль — постоянные посетители заметили их в начале недели.
Одна из посетительниц зоопарка Анна Новикова опубликовала ролик, снятый в вольере копытных. На нём можно разглядеть трёх детёнышей в разных частях загона. Молодые животные лежат и жуют траву.
Самым милым оказался косулёнок, попавший на последние кадры видео. Кажется, что он пристально смотрит в камеру и при этом аккуратно жуёт.
Публикуем последние кадры из видео Анны Новиковой.
А здесь полная версия видео Анны Новиковой, где можно поискать и других косулят в зоопарке.
На прошлой неделе НГС рассказывал о жизни других зверей зоопарка — в вольере шимпанзе Фили и Люси появилась новая игрушка — большая красная машина.