В Новосибирском зоопарке родились маленькие косули: они строят глазки и жуют траву

В Новосибирском зоопарке родились три детёныша косуль — постоянные посетители заметили их в начале недели.

Одна из посетительниц зоопарка Анна Новикова опубликовала ролик, снятый в вольере копытных. На нём можно разглядеть трёх детёнышей в разных частях загона. Молодые животные лежат и жуют траву.

Самым милым оказался косулёнок, попавший на последние кадры видео. Кажется, что он пристально смотрит в камеру и при этом аккуратно жуёт.

Публикуем последние кадры из видео Анны Новиковой.