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В Новосибирском зоопарке родились маленькие косули: они строят глазки и жуют траву

Постоянные посетители заметили сразу трех детёнышей

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Маленькие косулята попали на видео постоянной посетительницы зоопарка

Фото: Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке родились три детёныша косуль — постоянные посетители заметили их в начале недели.

Одна из посетительниц зоопарка Анна Новикова опубликовала ролик, снятый в вольере копытных. На нём можно разглядеть трёх детёнышей в разных частях загона. Молодые животные лежат и жуют траву.

Самым милым оказался косулёнок, попавший на последние кадры видео. Кажется, что он пристально смотрит в камеру и при этом аккуратно жуёт.

Публикуем последние кадры из видео Анны Новиковой.

А здесь полная версия видео Анны Новиковой, где можно поискать и других косулят в зоопарке.

На прошлой неделе НГС рассказывал о жизни других зверей зоопарка — в вольере шимпанзе Фили и Люси появилась новая игрушка — большая красная машина.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Алекс 54
3 июл 2019 в 11:47

Глазки они строят. Ути пути, ми ми ми. Какие няшечки. Чмоки чмоки.

3 июл 2019 в 11:52

А что они должны жевать? Они же косули
Хороший у тети телефон