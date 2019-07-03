Новосибирским студентам будут выдавать дипломы казахского вуза

«НГТУ и Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (ВКГТУ) подписали соглашение о реализации совместной программы двудипломного образования при подготовке бакалавров. Совместная образовательная программа позволит студентам получить знания особенностей организации производственных процессов на предприятиях России и Казахстана, они смогут освоить управленческие практики ведения бизнеса и партнерского взаимодействия между странами», — рассказал Юрий Лобанов.

В НГТУ рассчитывают, что в этом году на новую программу обучения поступит не меньше 15 студентов, заявки от абитуриентов уже начали поступать в университет. Занятия для поступивших начнутся уже 1 сентября 2019 года.

В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

