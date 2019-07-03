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Образование

Новосибирским студентам будут выдавать дипломы казахского вуза

Занятия по новой программе образования начнутся в НГТУ уже 1 сентября

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Заявки от абитуриентов уже начали поступать в новосибирский вуз

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирский государственной технический университет (НГТУ) подписал соглашение с вузом Казахстана о выдаче двойных дипломов.

Информацию об этом корреспонденту НГС рассказал пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов.

«НГТУ и Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (ВКГТУ) подписали соглашение о реализации совместной программы двудипломного образования при подготовке бакалавров. Совместная образовательная программа позволит студентам получить знания особенностей организации производственных процессов на предприятиях России и Казахстана, они смогут освоить управленческие практики ведения бизнеса и партнерского взаимодействия между странами», — рассказал Юрий Лобанов.

В НГТУ рассчитывают, что в этом году на новую программу обучения поступит не меньше 15 студентов, заявки от абитуриентов уже начали поступать в университет. Занятия для поступивших начнутся уже 1 сентября 2019 года.

В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (8)

С той стороны
3 июл 2019 в 11:17

Казахстан это хорошо , там наш же бензин стоит 26 рублей , а наш же газ на заправках всего 10 . Там думают о людях ! и даже о перспективе , чтобы любой студент НГТУ мог без проблем работать на благо Казахстана !

3 июл 2019 в 11:28

Когда-то учился в аспирантуре, было много аспирантов из Вьетнама, Африки и темы их диссертаций звучали примерно так: "Особенности использования теоремы Пифагора в климатических условиях Вьетнама (или Гвинеи)". Навеяло )))

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