Новосибирец сфотографировал солнечное затмение в Чили

«Это в Чили, рядом с городом Vicuña (Викунья). Примерно 60–65 километров на восток от La Serena (Ла Серена). Столицей затмения изначально был объявлен Ла Серена, даже президент Чили именно туда поехал. Но был риск, что на границе океан – материк могли образоваться облака, поэтому с ребятами решили заехать подальше вглубь континента, чтобы прикрыться от облаков горами», — рассказал автор снимков в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».

Александр Голицын уточнил, что живёт и работает в Новосибирске, а в поездку отправился специально для того, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Оно началось 2 июля в 15:35 по чилийскому времени — в Новосибирске в это время уже была глубокая ночь 3 июля, учитывая 11-часовую разницу между странами. А полная фаза затмения наступила в 16:38 по чилийскому времени, передал автор снимков.



Он добавил, что сделал фото с затмением на «мыльницу» Samsung PL210.

