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Страна и мир

Новосибирец сфотографировал солнечное затмение в Чили

Он поехал в Южную Америку специально для того, чтобы полюбоваться астрономическим явлением

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Фотографии с солнечным затмением сибиряк сделал на обычную «мыльницу»

Фото: Александр Голицын

Новосибирец Александр Голицын показал фотографии солнечного затмения, которые сделал в Южной Америке несколько часов назад.

«Это в Чили, рядом с городом Vicuña (Викунья). Примерно 60–65 километров на восток от La Serena (Ла Серена). Столицей затмения изначально был объявлен Ла Серена, даже президент Чили именно туда поехал. Но был риск, что на границе океан – материк могли образоваться облака, поэтому с ребятами решили заехать подальше вглубь континента, чтобы прикрыться от облаков горами», — рассказал автор снимков в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».

Александр Голицын уточнил, что живёт и работает в Новосибирске, а в поездку отправился специально для того, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Оно началось 2 июля в 15:35 по чилийскому времени — в Новосибирске в это время уже была глубокая ночь 3 июля, учитывая 11-часовую разницу между странами. А полная фаза затмения наступила в 16:38 по чилийскому времени, передал автор снимков.

Он добавил, что сделал фото с затмением на «мыльницу» Samsung PL210.

Когда чилийцы наблюдали солнечное затмение, в Новосибирске уже была глубокая ночь

Этот фото новосибирец сделал на iPhone примерно за полчаса до начала затмения

Полной фазы затмение достигло в 16:38 по чилийскому времени

В августе прошлого года новосибирцы могли наблюдать частичное солнечное затмение: тогда луна закрыла около четверти солнечного диска.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Алекс 54
3 июл 2019 в 10:52

Чтоб я так жил. Просто захотел и поехал куда захотел. Чисто затмение посмотреть или пива в Чехии попить. Рома в Доминикану

3 июл 2019 в 10:50

Беззаботный новосибирец. Поехал на другой край света, чтобы просто посмотреть на затмение. Завидую.

Фото пользователя
3 июл 2019 в 10:54

Вот это крутой кадр!!Красиво ,как в пасти дракона солнце .Прям как в стихе «Краденное солнце».