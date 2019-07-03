3 июля среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.23
eur 71.41
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.23
eur 71.41

Все новости

Все новости
Происшествия

Мотоциклист столкнулся с поворачивающей «Тойотой» на Северном объезде: у него травматический шок

Авария случилась поздним вечером на Северном объезде

Поделиться

2 227
8 Обсудить

Врачи диагностировали у мотоциклиста перелом

Фото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Поздно вечером 2 июля на Северном объезде «Тойота» столкнулась со встречным мотоциклистом — в ДТП пострадал мотоциклист.

Как рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария случилась около 23:00 на 46-м километре Северного объезда.

«Водитель 1970 года рождения на автомобиле Toyota Mark II следовал по Северному объезду со стороны поселка Садовый с левым разворотом в обратном направлении и на 46-м км совершил столкновение с мотоциклом, [которым управлял] водитель 1987 года рождения. Водитель мотоцикла следовал со стороны Новосибирска в сторону поселка Садовый», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадал мотоциклист: врачи диагностировали у него перелом бедра и травматический шок.

Недавно в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе произошло ДТП, из-за которого образовалась длинная пробка.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПаварии с мотоциклистами

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
3 июл 2019 в 10:45

Мотоциклы давно надо запрещать.

Водитель
3 июл 2019 в 10:30

Мотоциклы для этого и придуманы, что бы делать людей инвалидами.

Фото пользователя
3 июл 2019 в 10:47

Шок у него! Пусть спасибо скажет, что живым остался!