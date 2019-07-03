Мотоциклист столкнулся с поворачивающей «Тойотой» на Северном объезде: у него травматический шок

Врачи диагностировали у мотоциклиста перелом
Фото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирской области
Поздно вечером 2 июля на Северном объезде «Тойота» столкнулась со встречным мотоциклистом — в ДТП пострадал мотоциклист.
Как рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария случилась около 23:00 на 46-м километре Северного объезда.
«Водитель 1970 года рождения на автомобиле Toyota Mark II следовал по Северному объезду со стороны поселка Садовый с левым разворотом в обратном направлении и на 46-м км совершил столкновение с мотоциклом, [которым управлял] водитель 1987 года рождения. Водитель мотоцикла следовал со стороны Новосибирска в сторону поселка Садовый», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадал мотоциклист: врачи диагностировали у него перелом бедра и травматический шок.
Недавно в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе произошло ДТП, из-за которого образовалась длинная пробка.