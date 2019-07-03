Chevrolet врезался в рекламный щит недалеко от Матвеевки

В ночь на среду, 3 июля, в Первомайском районе Новосибирска водитель Chevrolet Lanos въехал в рекламную конструкцию.

Авария случилась недалеко от остановки «Матвеевка». На фото с места происшествия видно, что рядом с накренившимся рекламным щитом стоит машина с разбитой передней частью.

