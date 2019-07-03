Chevrolet врезался в рекламный щит недалеко от Матвеевки

От удара рекламная конструкция покосилась
Фото: vk.com/act54
В ночь на среду, 3 июля, в Первомайском районе Новосибирска водитель Chevrolet Lanos въехал в рекламную конструкцию.
Авария случилась недалеко от остановки «Матвеевка». На фото с места происшествия видно, что рядом с накренившимся рекламным щитом стоит машина с разбитой передней частью.
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О пострадавших в аварии не сообщается. Корреспондент НГС выясняет подробности.
На прошлой неделе автомобиль врезался в ёлку на пересечении улиц Мичурина и Достоевского: на месте работали спасатели.