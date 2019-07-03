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Происшествия

Chevrolet врезался в рекламный щит недалеко от Матвеевки

Машина получила серьёзные повреждения

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От удара рекламная конструкция покосилась

Фото: vk.com/act54

В ночь на среду, 3 июля, в Первомайском районе Новосибирска водитель Chevrolet Lanos въехал в рекламную конструкцию.

Авария случилась недалеко от остановки «Матвеевка». На фото с места происшествия видно, что рядом с накренившимся рекламным щитом стоит машина с разбитой передней частью.

«Владелец Chevrolet Lanos не справился с управлением рядом с домом № 85 на Старом шоссе, врезался в рекламную конструкцию и завалил её. Седан получил значительные повреждения», — сообщает паблик «Новосибирская служба "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

О пострадавших в аварии не сообщается. Корреспондент НГС выясняет подробности.

На прошлой неделе автомобиль врезался в ёлку на пересечении улиц Мичурина и Достоевского: на месте работали спасатели. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (14)

789456
3 июл 2019 в 08:48

"Владелец Chevrolet Lanos не справился с управлением" - мне всегда было не понятно зачем люди покупают себе технику с которой не могут справиться! Потом или сами получают повреждения или еще кого с собой цепляют. Зачем покупать себе то чем не умеешь управлять или не хватает сил и навыков справляться.

2018
3 июл 2019 в 08:32

Водитель будет говорить что рекламный щит весь в черном перебегал дорогу в неположенном месте.

Фото пользователя
3 июл 2019 в 08:25

Борец со спамом на дорогах.