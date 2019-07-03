Из озера на улице Бродского достали тело мужчины

Спасатели вытащили труп из водоёма рядом с улицей Бродского
Фото: Александр Ощепков / архив НГС
Во вторник, 2 июля, новосибирские спасатели вытащили из озера в Дзержинском районе тело мужчины.
Труп обнаружили в водоёме рядом с улицей Бродского, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.
«Тело неустановленного мужчины доставлено на берег, передано сотрудникам отдела полиции», — рассказали спасатели.
В следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Дополнение: Как пояснил заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов, найденный человек был в демисезонной одежде, а его тело сильно разложилось. Причина смерти пока неизвестна.
«Со слов местных жителей, в этом водоёме никто сроду, никогда не купался», – добавил Константин Максимов.
На прошлой неделе следователи сообщили о гибели 6-летнего ребёнка во время купания в реке Чик. А спустя час после этого происшествия похожий инцидент случился в Каргате: в одноимённой реке утонул 16-летний подросток.