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Происшествия

Из озера на улице Бродского достали тело мужчины

Спасатели передали его полицейским

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Спасатели вытащили труп из водоёма рядом с улицей Бродского

Фото: Александр Ощепков / архив НГС

Во вторник, 2 июля, новосибирские спасатели вытащили из озера в Дзержинском районе тело мужчины.

Труп обнаружили в водоёме рядом с улицей Бродского, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

«Тело неустановленного мужчины доставлено на берег, передано сотрудникам отдела полиции», — рассказали спасатели.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Дополнение: Как пояснил заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов, найденный человек был в демисезонной одежде, а его тело сильно разложилось. Причина смерти пока неизвестна. 

«Со слов местных жителей, в этом водоёме никто сроду, никогда не купался», – добавил Константин Максимов.

На прошлой неделе следователи сообщили о гибели 6-летнего ребёнка во время купания в реке Чик. А спустя час после этого происшествия похожий инцидент случился в Каргате: в одноимённой реке утонул 16-летний подросток

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КОММЕНТАРИИ (7)

789456
3 июл 2019 в 09:43

На НГС уже каждый третий день статьи про утонутых людей! Уже можно не писать об этом, а просто вести статистику и осенью объявить утонуло за купальный сезон 2019 года столько то человеков, выловили столько то, не выловили столько то, остальные где то плаваютъ!

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3 июл 2019 в 09:39

Бродских, как собак нерезаных. Стесняюсь спросить, в честь кого названа улица - поэта, художника или бывшего руководителя новосибирской культуры?

3 июл 2019 в 09:21

Граждане купающие! По причине общего утонутия просьба не заплывать на середину реки!
Угадайте, из какого известного советского фильма цитата?