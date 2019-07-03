Фильм новосибирского режиссёра про слабослышащего мальчика покажут на международном фестивале кино

«Неожиданно и приятно. Всех причастных к фильму поздравляю и благодарю!», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Воронцов.

Эта работа будет бороться за первое место в номинации «Лучший фильм национального конкурса "Российская «Флаэртиана"» — об этом сообщается на официальном сайте конкурса. Всего в этой номинации представлено 17 работ российских авторов — все сняты не позднее прошлого года.

В ноябре он снял документальный фильм «Сильная доля», в котором рассказал историю 14-летнего подростка Феди. У мальчика — проблемы со слухом и речью, но благодаря занятиям с педагогом по музыке Алексеем Бороздиным он научился говорить и общаться с людьми настолько, что поступил в обычную школу, а не в коррекционную.



Справка. «Флаэртиана» — фестиваль документального кино, посвящённый фильмам, в которых герой проживает на экране часть своей жизни. Такой режиссёрский метод впервые использовал американец Роберт Флаэрти, в честь которого и был назван фестиваль. В основном, это фильмы — портреты современников. Фестиваль проводится в городе Пермь. Статус международного это кинособытие получило в 2006 году.

В марте два новосибирских режиссёра Павел Меняйло и его сын Владимир Меняйло получили Гран-при VIII Московского Международного фестиваля корпоративного видео — их короткометражный фильм «Открытие», посвящённый историям детей из приёмных семей, вызвал наибольший интерес у публики.