Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные разбили камнем стекло трамвая № 13 — осколки попали в глаза одному из пассажиров.



По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», трамвай атаковали две школьницы. Как сообщил источнику очевидец, две девочки кинули камень в трамвай, а после этого убежали. На вид им было около 13 лет. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу — осколки повредили ему лицо и попали в глаза.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о произошедшем.