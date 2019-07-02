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Неизвестные закидали камнями трамвай № 13 — один из пассажиров получил травмы

Пострадавшего пассажира увезли в больницу

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Инцидент произошёл на улице Тургенева

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные разбили камнем стекло трамвая № 13 — осколки попали в глаза одному из пассажиров. 

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», трамвай атаковали две школьницы. Как сообщил источнику очевидец, две девочки кинули камень в трамвай, а после этого убежали. На вид им было около 13 лет. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу — осколки повредили ему лицо и попали в глаза. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о произошедшем. 

«Около 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что во время движения по улице Гурьевской неизвестными было разбито стекло трамвая №13. Один из пассажиров обратился в медицинское учреждение. Сотрудники полиции в данное время выясняют все обстоятельства произошедшего — устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния», — сообщили в ведомстве. 

Стекло трамвая покрылось «паутиной»

В октябре прошлого года неизвестные обстреляли трамвай № 13 на улице Гурьевской — тогда очевидцы сообщали, что выстрел был из пневматического оружия.

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КОММЕНТАРИИ (47)

Баба Яга
2 июл 2019 в 23:12

Дебильные дети, больше сказать нечего.

2 июл 2019 в 23:13

А 7 июля эти же безмозглые школьницы будут выливать воду из вёдер на пассажиров в этих же трамваях

Из погреба
2 июл 2019 в 23:10

Что делал мужчина в трамвае? Мужчины сейчас все на авто. Самые мущинистые за рулями (левыми) новых внедорожников.