Инцидент произошёл на улице Тургенева
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные разбили камнем стекло трамвая
По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», трамвай атаковали две школьницы. Как сообщил источнику очевидец, две девочки кинули камень в трамвай, а после этого убежали. На вид им было около 13 лет. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу — осколки повредили ему лицо и попали в глаза.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о произошедшем.
«Около 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что во время движения по улице Гурьевской неизвестными было разбито стекло трамвая №13. Один из пассажиров обратился в медицинское учреждение. Сотрудники полиции в данное время выясняют все обстоятельства произошедшего — устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния», — сообщили в ведомстве.
В октябре прошлого года неизвестные обстреляли трамвай