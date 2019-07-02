Валерий Беленький уволен с должности ректора СибГУТИ

Ректор СибГУТИ Валерий Беленький написал заявление об увольнении с должности — сегодня был его последний рабочий день.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в Россвязи в ответ на запрос.

«Валерий Беленький написал заявление об увольнении с должности ректора СибГУТИ по собственному желанию. В должности ректора он находится до 2 июля включительно. В ближайшее время будет определена кандидатура исполняющего обязанности ректора СибГУТИ», — говорится в ответе Федерального агенства связи.

Информация о том, что Беленький уходит из СибГУТИ, появилась в новосибирских СМИ полторы недели назад. Источник, близкий к руководству вуза, сообщал корреспонденту НГС, что эта информация недостоверная, однако такие слухи действительно ходят.