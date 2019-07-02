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Образование

Валерий Беленький уволен с должности ректора СибГУТИ

Он написал заявление по собственному желанию

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Сегодня был последний рабочий день Валерия Беленького

Фото: Густаво Зырянов, sibsutis.ru, коллаж Дмитрия Здорникова

Ректор СибГУТИ Валерий Беленький написал заявление об увольнении с должности — сегодня был его последний рабочий день.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в Россвязи в ответ на запрос. 

«Валерий Беленький написал заявление об увольнении с должности ректора СибГУТИ по собственному желанию. В должности ректора он находится до 2 июля включительно. В ближайшее время будет определена кандидатура исполняющего обязанности ректора СибГУТИ», — говорится в ответе Федерального агенства связи.

Информация о том, что Беленький уходит из СибГУТИ, появилась в новосибирских СМИ полторы недели назад. Источник, близкий к руководству вуза, сообщал корреспонденту НГС, что эта информация недостоверная, однако такие слухи действительно ходят.

Беленький стал ректором вуза в декабре 2015 года, сменив на этой должности Бориса Рябко. Тогда Рябко подозревали в должностных нарушениях. А в середине января Счётная палата РФ нашла миллиардные нарушения в бухгалтерии СибГУТИ — в ходе проверки аудиторы обнаружили нарушения, связанные с оформлением прав и использованием государственного имущества, а также отсутствие госрегистрации права собственности на недвижимость.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Фывап
2 июл 2019 в 21:58

Да в этом СИБГУТИ всю жизнь не понос так золотуха. Помню ещё в 90е у них был пожар и почему-то бухгалтерия со всеми документами сгорела.

вопрос
2 июл 2019 в 21:55

Ну не знаю.С таких должностей добровольно не уходят.Особенно в наше время.Значит или нашлась должность где нибудь при губернаторе или рыльце в пушку.

2 июл 2019 в 21:48

через неделю уголовное дело о хищении