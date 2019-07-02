Валерий Беленький уволен с должности ректора СибГУТИ

Сегодня был последний рабочий день Валерия Беленького
Фото: Густаво Зырянов, sibsutis.ru, коллаж Дмитрия Здорникова
Ректор СибГУТИ Валерий Беленький написал заявление об увольнении с должности — сегодня был его последний рабочий день.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в Россвязи в ответ на запрос.
«Валерий Беленький написал заявление об увольнении с должности ректора СибГУТИ по собственному желанию. В должности ректора он находится до 2 июля включительно. В ближайшее время будет определена кандидатура исполняющего обязанности ректора СибГУТИ», — говорится в ответе Федерального агенства связи.
Информация о том, что Беленький уходит из СибГУТИ, появилась в новосибирских СМИ полторы недели назад. Источник, близкий к руководству вуза, сообщал корреспонденту НГС, что эта информация недостоверная, однако такие слухи действительно ходят.
Беленький стал ректором вуза в декабре 2015 года, сменив на этой должности Бориса Рябко. Тогда Рябко подозревали в должностных нарушениях. А в середине января Счётная палата РФ нашла миллиардные нарушения в бухгалтерии СибГУТИ — в ходе проверки аудиторы обнаружили нарушения, связанные с оформлением прав и использованием государственного имущества, а также отсутствие госрегистрации права собственности на недвижимость.