14 моряков-подводников погибли во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ России

О каком глубоководном аппарате идет речь, в Минобороны не уточнили.
Минобороны сообщило, что пожар произошел «в ходе проведения батиметрических измерений». Об этом пишет ТАСС.
По данным «Новой газеты», ранее местный портал «Североморск Life» сообщал со ссылкой на источники, что ночью на подводной лодке на Северном флоте произошел взрыв и пожар, а пострадавших доставили в госпиталь. Сейчас материал недоступен.
«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.
"Интерфакс" со ссылкой на Минобороны сообщает, что пожар произошел 1 июля, моряки погибли из-за отравления продуктами горения. Аппарат изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.