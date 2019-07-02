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14 моряков-подводников погибли во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ России

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В результате пожара на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 подводников, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. По данным ТАСС, команда справилась с очагом возгорания. Аппарат находится на базе в Североморске.

Собираем информацию в режиме онлайн.

О каком глубоководном аппарате идет речь, в Минобороны не уточнили.

Минобороны сообщило, что пожар произошел «в ходе проведения батиметрических измерений». Об этом пишет ТАСС

По данным «Новой газеты», ранее местный портал «Североморск Life» сообщал со ссылкой на источники, что ночью на подводной лодке на Северном флоте произошел взрыв и пожар, а пострадавших доставили в госпиталь. Сейчас материал недоступен. 

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. 

Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов. 

"Интерфакс" со ссылкой на Минобороны сообщает, что пожар произошел 1 июля, моряки погибли из-за отравления продуктами горения. Аппарат изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.

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вмфСевероморскподлодки

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КОММЕНТАРИИ (15)

2 июл 2019 в 20:53

Ко дну идём все вместе со сказочным лидером : Иркутск, Канск, североморск

Мэри(!)Джейн
2 июл 2019 в 20:56

В кинотеатрах сейчас идет датско-французский фильм «Курск». Наш министр культуры осудил, дескать чушь... и вот опять.

вопрос
2 июл 2019 в 20:47

Глубоководный аппарат, это батискаф? Если это подводная лодка, то и пишите, что на подводной лодке.
И еще, если подводная лодка, то атомная или нет, имелось ли ядерное оружие на борту.