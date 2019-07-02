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Политика
Выборы мэра Новосибирска – 2019

Пчеловод выдвинулся в мэры Новосибирска

Он уже выдвигался на выборах в 2014 году, но снял свою кандидатуру перед голосованием

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Новым кандидатом стал глава фермерского хозяйства и пчеловод Алексей Южанин

Фото: vk.com / mer_nsk

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся очередной кандидат — им стал глава фермерского хозяйства и пчеловод Алексей Южанин. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября. 

Информация о выдвижении Южанина появилась вечером 2 июля на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Глава крестьянско-фермерского хозяйства стал четвёртым претендентом на должность. Он выдвинулся от Партии социальных реформ, которую основал в 2013 году юрист Станислав Полищук. 

В графе «Место работы» у Южанина указано «крестьянское (фермерское) хозяйство», в котором он является главой. Основной вид деятельности КФХ Южанина — пчеловодство. 

Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», Южанин возглавляет ещё две новосибирские организации — ЖСК и ТСЖ.

Лидер Партии социальных реформ Станислав Полищук подтвердил корреспонденту НГС, что партия решила выдвинуть Южанина кандидатом в мэры. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с самим выдвиженцем — по телефону, указанному в группе политика в соцсети «ВКонтакте», он не отвечал.

Южанина регистрировали кандидатом в мэры в 2014 году, однако тогда он снял свою кандидатуру, не дойдя до выборов. Тогда выборы мэра Новосибирска закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — Локоть набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.

Первыми на мост мэра Новосибирска выдвинули кандидатуры координатора штаба Навального Сергея Бойко и депутата горсовета Натальи Пинус. Бойко стал кандидатом-самовыдвиженцем — ему предстоит собрать 6,5 тысячи подписей. Наталья Пинус выдвинулась от партии «Российский общенародный союз». Позднее в мэры выдвинулся и ветеран СОБР Александр Гультяев.

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КОММЕНТАРИИ (4)

чел
2 июл 2019 в 21:03

Новосибирская версия Грудинина?

Slawka66
2 июл 2019 в 21:02

А КВН щиков нет?

вопрос
2 июл 2019 в 21:02

При таких кандидатах, только Н.Пинус может составить хоть какую то конкуренцию Локтю.
Значит, да здраствуют убитые дороги, пыль, вырубленные деревья, точечная застройка.