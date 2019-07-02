Пчеловод выдвинулся в мэры Новосибирска

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся очередной кандидат — им стал глава фермерского хозяйства и пчеловод Алексей Южанин. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.



Информация о выдвижении Южанина появилась вечером 2 июля на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Глава крестьянско-фермерского хозяйства стал четвёртым претендентом на должность. Он выдвинулся от Партии социальных реформ, которую основал в 2013 году юрист Станислав Полищук.



В графе «Место работы» у Южанина указано «крестьянское (фермерское) хозяйство», в котором он является главой. Основной вид деятельности КФХ Южанина — пчеловодство.

