Пчеловод выдвинулся в мэры Новосибирска

Новым кандидатом стал глава фермерского хозяйства и пчеловод Алексей Южанин
Фото: vk.com / mer_nsk
На выборы мэра Новосибирска выдвинулся очередной кандидат — им стал глава фермерского хозяйства и пчеловод Алексей Южанин. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.
Информация о выдвижении Южанина появилась вечером 2 июля на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Глава крестьянско-фермерского хозяйства стал четвёртым претендентом на должность. Он выдвинулся от Партии социальных реформ, которую основал в 2013 году юрист Станислав Полищук.
В графе «Место работы» у Южанина указано «крестьянское (фермерское) хозяйство», в котором он является главой. Основной вид деятельности КФХ Южанина — пчеловодство.
Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», Южанин возглавляет ещё две новосибирские организации — ЖСК и ТСЖ.
Лидер Партии социальных реформ Станислав Полищук подтвердил корреспонденту НГС, что партия решила выдвинуть Южанина кандидатом в мэры. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с самим выдвиженцем — по телефону, указанному в группе политика в соцсети «ВКонтакте», он не отвечал.
Южанина регистрировали кандидатом в мэры в 2014 году, однако тогда он снял свою кандидатуру, не дойдя до выборов. Тогда выборы мэра Новосибирска закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — Локоть набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.
Первыми на мост мэра Новосибирска выдвинули кандидатуры координатора штаба Навального Сергея Бойко и депутата горсовета Натальи Пинус. Бойко стал кандидатом-самовыдвиженцем — ему предстоит собрать 6,5 тысячи подписей. Наталья Пинус выдвинулась от партии «Российский общенародный союз». Позднее в мэры выдвинулся и ветеран СОБР Александр Гультяев.