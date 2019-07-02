Поезд сбил сибирячку под Новосибирском

Следователи устанавливают личность погибшей
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Днём 2 июля на железнодорожной станции Аэрофлот в городе Оби в Новосибирской области поезд наехал на женщину.
Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
«Действительно было смертельное травмирование женщины. Следователи выехали на место и провели осмотр места происшествия. Сейчас опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
По информации очевидцев в социальных сетях, в результате инцидента погибла женщина 1963 года рождения.
В апреле в Новосибирской области погибла 14-летняя девочка — её сбил грузовой поезд.