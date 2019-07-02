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Происшествия

Поезд сбил сибирячку под Новосибирском

Сейчас на месте происшествия работают следователи

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Следователи устанавливают личность погибшей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём 2 июля на железнодорожной станции Аэрофлот в городе Оби в Новосибирской области поезд наехал на женщину.

Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«Действительно было смертельное травмирование женщины. Следователи выехали на место и провели осмотр места происшествия. Сейчас опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.

По информации очевидцев в социальных сетях, в результате инцидента погибла женщина 1963 года рождения.

В апреле в Новосибирской области погибла 14-летняя девочка — её сбил грузовой поезд.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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2 июл 2019 в 19:25

русских много ещё давить можно

2 июл 2019 в 19:21

Кака-то многовато случаев со смертельным исходом за сегодня.