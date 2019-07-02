На газоне и парковке у домов на Красноярской начали строить торговые павильоны

Жители домов по улице Красноярская, 34 и 36 в Железнодорожном районе Новосибирска пытаются бороться со стройкой торговых павильонов на месте газона и парковки около их дома. Два месяца назад здесь возвели один торговый павильон, а сейчас строят второй.

«Без разрешений и согласований строятся стационарные торговые павильоны», — сообщил в редакцию НГС читатель.

На портале «Мой Новосибирск» жители оставили несколько обращений.

«Разрешение на строительство какого-либо объекта капитального строительства по данному адресу не выдавалось. Информация направлена в инспекцию государственного строительного надзора НСО для принятия мер», — говорится в ответе сервиса.

