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Город

На газоне и парковке у домов на Красноярской начали строить торговые павильоны

Жильцам власти сообщили, что стройку не разрешали

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Жильцы оставили несколько обращений по поводу стройки и получили ответы, что она незаконна

Фото: читатель НГС

Жители домов по улице Красноярская, 34 и 36 в Железнодорожном районе Новосибирска пытаются бороться со стройкой торговых павильонов на месте газона и парковки около их дома. Два месяца назад здесь возвели один торговый павильон, а сейчас строят второй. 

«Без разрешений и согласований строятся стационарные торговые павильоны», — сообщил в редакцию НГС читатель.

На портале «Мой Новосибирск» жители оставили несколько обращений.

«Разрешение на строительство какого-либо объекта капитального строительства по данному адресу не выдавалось. Информация направлена в инспекцию государственного строительного надзора НСО для принятия мер», — говорится в ответе сервиса. 

По данным публичной кадастровой карты, участок земли, на котором строят павильоны, разрешён для жилой застройки и занимается жилым домом с магазином.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с вопросом, кто ведёт строительство на данном участке. 

На прошлой неделе стало известно о другой стройке: на месте леса, вырубленного около новосибирского гимнастического центра Евгения Подгорного, построят учебный автодром.

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КОММЕНТАРИИ (20)

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2 июл 2019 в 19:08

Локоток, ты хоть чуть-чуть совести имеешь? Останови беспредел!

локоток
2 июл 2019 в 19:12

Товарищ Локоть вы совсем потеряли совесть!! Как так можно обходится с собственным городом?!
От приезжего губернатора и то больше пользы и заинтересованности городом, чем от кореного жителя Нск! фу таким быть!

#лококотьвотставку

greepsy
2 июл 2019 в 19:10

Мэрия совсем безразлично что творится у людей под окнами???