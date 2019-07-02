На газоне и парковке у домов на Красноярской начали строить торговые павильоны

Жильцы оставили несколько обращений по поводу стройки и получили ответы, что она незаконна
Фото: читатель НГС
Жители домов по улице Красноярская, 34 и 36 в Железнодорожном районе Новосибирска пытаются бороться со стройкой торговых павильонов на месте газона и парковки около их дома. Два месяца назад здесь возвели один торговый павильон, а сейчас строят второй.
«Без разрешений и согласований строятся стационарные торговые павильоны», — сообщил в редакцию НГС читатель.
На портале «Мой Новосибирск» жители оставили несколько обращений.
«Разрешение на строительство какого-либо объекта капитального строительства по данному адресу не выдавалось. Информация направлена в инспекцию государственного строительного надзора НСО для принятия мер», — говорится в ответе сервиса.
По данным публичной кадастровой карты, участок земли, на котором строят павильоны, разрешён для жилой застройки и занимается жилым домом с магазином.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с вопросом, кто ведёт строительство на данном участке.
На прошлой неделе стало известно о другой стройке: на месте леса, вырубленного около новосибирского гимнастического центра Евгения Подгорного, построят учебный автодром.