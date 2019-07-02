Новосибирец распылил баллончик в лицо полицейскому и отделался штрафом

41-летний новосибирец распылил в лицо полицейского газовый баллончик
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении Игоря Сергеева — 41-летний новосибирец распылил в лицо полицейского газовый баллончик.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, мужчину подозревали в применении насилия к сотруднику власти. Следствие установило, что в апреле 2018 года Сергеева задержал сотрудник полиции, чтобы установить его личность.
«Оперуполномоченный предложил представить документы, удостоверяющие его личность. Однако Сергеев, вопреки законным требованиям сотрудника полиции, документы не предъявил и распылил в лицо полицейскому неустановленное в ходе следствия вещество раздражающего действия из газового баллончика марки "Контроль и ум"», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре уточнили, что в результате этого полицейский получил телесные повреждения — ожоги и отёк.
«Вину Сергеев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, принёс извинения сотруднику полиции. Суд с учётом правовой позиции государственного обвинителя прекратил уголовное дело и назначил Сергееву судебный штраф в размере 90 тысяч рублей с рассрочкой 4 месяца», — отметили в прокуратуре области.
Газовый баллончик часто используется новосибирцами во время разборок и инсценировок ограблений. Так, например, 6 июня на дороге в Новосибирске произошёл конфликт между водителем автобуса № 6 и водителем троллейбуса — один из них пустил в ход газовый баллончик. А в конце мая стало известно, что новосибирец и его друг из Бердска пойдут под суд за инсценировку нападения на инкассаторскую машину — там также фигурировал баллончик с перцовой смесью.