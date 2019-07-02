Новосибирец распылил баллончик в лицо полицейскому и отделался штрафом

Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении Игоря Сергеева — 41-летний новосибирец распылил в лицо полицейского газовый баллончик.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, мужчину подозревали в применении насилия к сотруднику власти. Следствие установило, что в апреле 2018 года Сергеева задержал сотрудник полиции, чтобы установить его личность.

«Оперуполномоченный предложил представить документы, удостоверяющие его личность. Однако Сергеев, вопреки законным требованиям сотрудника полиции, документы не предъявил и распылил в лицо полицейскому неустановленное в ходе следствия вещество раздражающего действия из газового баллончика марки "Контроль и ум"», — говорится в сообщении ведомства.