2 июля вторник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 63.05
eur 71.40
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 63.05
eur 71.40

Все новости

Все новости
Криминал

Новосибирец распылил баллончик в лицо полицейскому и отделался штрафом

Из-за этой выходки полицейский получил ожоги и отёк

Поделиться

577
5 Обсудить

41-летний новосибирец распылил в лицо полицейского газовый баллончик

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении Игоря Сергеева — 41-летний новосибирец распылил в лицо полицейского газовый баллончик.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, мужчину подозревали в применении насилия к сотруднику власти. Следствие установило, что в апреле 2018 года Сергеева задержал сотрудник полиции, чтобы установить его личность.

«Оперуполномоченный предложил представить документы, удостоверяющие его личность. Однако Сергеев, вопреки законным требованиям сотрудника полиции, документы не предъявил и распылил в лицо полицейскому неустановленное в ходе следствия вещество раздражающего действия из газового баллончика марки "Контроль и ум"», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что в результате этого полицейский получил телесные повреждения — ожоги и отёк.

«Вину Сергеев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, принёс извинения сотруднику полиции. Суд с учётом правовой позиции государственного обвинителя прекратил уголовное дело и назначил Сергееву судебный штраф в размере 90 тысяч рублей с рассрочкой 4 месяца», — отметили в прокуратуре области.

Газовый баллончик часто используется новосибирцами во время разборок и инсценировок ограблений. Так, например, 6 июня на дороге в Новосибирске произошёл конфликт между водителем автобуса № 6 и водителем троллейбуса — один из них пустил в ход газовый баллончик. А в конце мая стало известно, что новосибирец и его друг из Бердска пойдут под суд за инсценировку нападения на инкассаторскую машину — там также фигурировал баллончик с перцовой смесью. 

По теме

ТЕКСТ

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
2 июл 2019 в 18:34

Опер? Не в форме полицейского?
Ну то есть быковал какой-то прохожий абсолютно без причины. Человек отбился баллончиком.
А оказалось, что правоохранители обидел.
И не сказано, что опер представился. И причина задержания тумана - для проверки личности.
Нормально попал мужчина.

2 июл 2019 в 18:21

"распылил баллончик в лицо полицейскому и отделался штрафом", при этом правонарушитель наверняка простой обыватель, а не большой начальник - таких для установления личности обычно не задерживают.

"Полицейское государство", однако,

вопрос
2 июл 2019 в 18:32

Обычно опера ходят в гражданке.
Отсюда возникает вопрос? Он представился, предьявил удостоверение?
Если нет, то я представляю эту картину- подходит мужик к мужику и требует:
- Предьяви документы.
Естественно мужик шугается, а черт его знает зачем документы?
Вдруг он их заберет, мужику в "репу", а завтра на мужике висит кредит.