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Дороги и транспорт

Улицы в центре Новосибирска перекроют ради крестного хода с мощами святых

Шествие пройдёт от собора Александа Невского до Нарымского сквера

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В прошлом году участники молодёжного крестного хода тоже несли во главе шествия икону святых Петра и Февронии 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В конце следующей недели несколько улиц в центре Новосибирска перекроют ради того, чтобы по ним прошёл молодёжный крестный ход.

«14 июля в центре города состоится традиционное шествие в честь Дня семьи, любви и верности. Молодёжный крестный ход пройдёт уже в седьмой раз. Каждый год крестный ход собирает тысячи человек. Маршрут летнего крестного хода в городе стал традиционным — от Александро-Невского собора до памятника святым Петру и Февронии в Нарымском сквере», — сообщили в Новосибирской митрополии РПЦ.

Ради крестного хода в центре города остановится движение транспорта.

Как следует из проекта постановления мэрии Новосибирска, с 12:00 до 13:30 будет закрыт проезд по улице Советской от Красного проспекта до Спартака. С 13:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Красному проспекту от Советской до Гоголя, по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до Кирова и по нечётной стороне улицы Кирова от Октябрьской магистрали до улицы Восход. Также с 14:00 до 15:00 под перекрытие попадут улица Гоголя от Красного проспекта до Челюскинцев и улица Советская от Гоголя до Достоевского.

Колонна верующих пройдёт по Красному проспекту до Нарымского сквера

В Новосибирской митрополии РПЦ добавили, что во время крестного хода верующие пронесут икону Петра и Февронии с частицей мощей святых. А когда шествие завершится, его участники совершат молебен у этой иконы.

«По окончании крестного хода и молебна праздник в честь Дня семьи, любви и верности продолжится в Нарымском сквере. На нескольких площадках в парке пройдут концерты, конкурсы и игры для детей, выставки, народные гулянья», — передали в митрополии.

В прошлый раз центр Новосибирска перекрывали ради крестного хода 26 мая. Православное шествие было посвящено Дню славянской письменности и культуры: по городу прошла колонна из тысяч новосибирцев.

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Крестный ходперекрытие улиц

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КОММЕНТАРИИ (36)

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2 июл 2019 в 18:42

Как вы надоели...

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2 июл 2019 в 18:47

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!

Гость
2 июл 2019 в 18:46

Вот, вот любви и верности, а впереди вместо иконы, портрет ВВП, а в конце шествия портрет бывшей жены Лидмилы, очень символично для верующей молодежи и не только.