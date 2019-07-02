Улицы в центре Новосибирска перекроют ради крестного хода с мощами святых

В прошлом году участники молодёжного крестного хода тоже несли во главе шествия икону святых Петра и Февронии

В конце следующей недели несколько улиц в центре Новосибирска перекроют ради того, чтобы по ним прошёл молодёжный крестный ход.

«14 июля в центре города состоится традиционное шествие в честь Дня семьи, любви и верности. Молодёжный крестный ход пройдёт уже в седьмой раз. Каждый год крестный ход собирает тысячи человек. Маршрут летнего крестного хода в городе стал традиционным — от Александро-Невского собора до памятника святым Петру и Февронии в Нарымском сквере», — сообщили в Новосибирской митрополии РПЦ.

Ради крестного хода в центре города остановится движение транспорта.

Как следует из проекта постановления мэрии Новосибирска, с 12:00 до 13:30 будет закрыт проезд по улице Советской от Красного проспекта до Спартака. С 13:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Красному проспекту от Советской до Гоголя, по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до Кирова и по нечётной стороне улицы Кирова от Октябрьской магистрали до улицы Восход. Также с 14:00 до 15:00 под перекрытие попадут улица Гоголя от Красного проспекта до Челюскинцев и улица Советская от Гоголя до Достоевского.

Колонна верующих пройдёт по Красному проспекту до Нарымского сквера

В Новосибирской митрополии РПЦ добавили, что во время крестного хода верующие пронесут икону Петра и Февронии с частицей мощей святых. А когда шествие завершится, его участники совершат молебен у этой иконы.

«По окончании крестного хода и молебна праздник в честь Дня семьи, любви и верности продолжится в Нарымском сквере. На нескольких площадках в парке пройдут концерты, конкурсы и игры для детей, выставки, народные гулянья», — передали в митрополии.