Бывший военный за год дошёл пешком из Москвы до Новосибирска

Андрей Шарашкин пришёл в Новосибирск сегодня, 2 июля, а дальше собирается отправиться на Алтай
Фото: Кирилл Шматков / НГС
В Новосибирск из Москвы пришёл путешественник Андрей Шарашкин — он уже год путешествует по стране только пешком.
53-летний житель Тюмени, бывший военный и учитель истории Андрей Шарашкин начал большое путешествие в Москве и за год с лишним прошёл половину страны. С собой у него палатка, спальный мешок, газовая горелка, одежда и немного еды. Так путешественник прошёл уже больше семи тысяч километров и сегодня, 2 июля, оказался в Новосибирске.
«Когда я уволился с армии в 2002 году, у меня возникла такая идея — пройти по России. Первоначальная идея была пройти не пешком, а где-то пешком, где-то автостопом, собрать историю городов, населённых пунктов, истории каких-то людей и семей. Потому что всё это в совокупности — это история нашей страны, и в книгах об этом не напишут. <...> Год назад, 2 июня, я вышел в путь. Пошёл сначала до Анапы, там побыл, потом выдвинулся на Туапсе, потом Новороссийск и далее уже пошёл на Майкоп, Ставрополь, Дагестан и все другие регионы», — рассказал путешественник корреспонденту НГС.
Андрей сообщил, что большую часть маршрута прошёл только пешком, но несколько дней назад подвернул ногу, из-за чего во время сильной боли иногда просит проезжающих водителей подвезти. Еду покупает по акции в супермаркетах: в основном крупы и сосиски. На пять дней у него уходит около 500-700 рублей. Ночует почти всегда в палатках, если только знакомые или неравнодушные местные жители не уговорят приютить его у себя.
В Новосибирске Андрей Шарашкин уже был в 2014 году и изначально в свой маршрут его не включал, но затем мужчину пригласили сюда друзья. За половину этого дня он успел побывать на левом берегу, на Октябрьском мосту и Михайловской набережной: «То, что город [Новосибирск] красивый, — это я и так знаю, мне даже это и говорить не надо. Но моё отношение я смогу выразить, только когда пройдусь, посмотрю. В основном я, как правило, стараюсь брать историческую часть».
О своих приключениях и городах, в которых бывает, Андрей пишет в своей группе «Пешком по России» в соцсети «ВКонтакте». Один из последних постов он посвятил городу Оби, где пробыл последние пару дней.
Пока больше всего Андрею понравился Дагестан. «Очень много интересного с исторической точки зрения, да и сам по себе. И сам народ интересный, с которым интересно пообщаться. <...> Я за полтора месяца там палатку ставил — не давали. К себе домой затаскивали. Каждая вторая машина останавливается и предлагает помощь — лепёшки, воду дают. У нас такого нет. <...> Там очень много уникальных мест: например, песчаная гора среди скал. Как она там появилась? Откуда она взялась? Никто не знает, учёные бьются до сих пор. Она вторая по величине в мире, первая — в Сахаре, а тут везде скалы, горы. Я так прикинул — если весь этот песок использовать, то можно три или четыре города таких, как Новосибирск, построить», — поделился путешественник.
Далее Андрей собирается дойти до Алтая, Красноярска, Байкала, Якутии, Владивостока, Магадана и других городов. Самые суровые регионы планирует пройти до начала зимы.
В Новосибирск нередко приезжают разные путешественники. На прошлой неделе в городе побывала итальянка, которая путешествует на велосипеде от Москвы до Владивостока, а еще раньше сюда добрался водитель школьного автобуса из Франции, который тоже путешествует по миру на велосипеде.