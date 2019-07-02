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Город

Бывший военный за год дошёл пешком из Москвы до Новосибирска

Бывший военный и учитель истории мечтает обойти на своих двоих всю страну

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Андрей Шарашкин пришёл в Новосибирск сегодня, 2 июля, а дальше собирается отправиться на Алтай 

Фото: Кирилл Шматков / НГС

В Новосибирск из Москвы пришёл путешественник Андрей Шарашкин — он уже год путешествует по стране только пешком.

53-летний житель Тюмени, бывший военный и учитель истории Андрей Шарашкин начал большое путешествие в Москве и за год с лишним прошёл половину страны. С собой у него палатка, спальный мешок, газовая горелка, одежда и немного еды. Так путешественник прошёл уже больше семи тысяч километров и сегодня, 2 июля, оказался в Новосибирске. 

«Когда я уволился с армии в 2002 году, у меня возникла такая идея — пройти по России. Первоначальная идея была пройти не пешком, а где-то пешком, где-то автостопом, собрать историю городов, населённых пунктов, истории каких-то людей и семей. Потому что всё это в совокупности — это история нашей страны, и в книгах об этом не напишут. <...> Год назад, 2 июня, я вышел в путь. Пошёл сначала до Анапы, там побыл, потом выдвинулся на Туапсе, потом Новороссийск и далее уже пошёл на Майкоп, Ставрополь, Дагестан и все другие регионы», — рассказал путешественник корреспонденту НГС.

Андрей сообщил, что большую часть маршрута прошёл только пешком, но несколько дней назад подвернул ногу, из-за чего во время сильной боли иногда просит проезжающих водителей подвезти. Еду покупает по акции в супермаркетах: в основном крупы и сосиски. На пять дней у него уходит около 500-700 рублей. Ночует почти всегда в палатках, если только знакомые или неравнодушные местные жители не уговорят приютить его у себя. 

В Новосибирске Андрей Шарашкин уже был в 2014 году и изначально в свой маршрут его не включал, но затем мужчину пригласили сюда друзья. За половину этого дня он успел побывать на левом берегу, на Октябрьском мосту и Михайловской набережной: «То, что город [Новосибирск] красивый, — это я и так знаю, мне даже это и говорить не надо. Но моё отношение я смогу выразить, только когда пройдусь, посмотрю. В основном я, как правило, стараюсь брать историческую часть».

О своих приключениях и городах, в которых бывает, Андрей пишет в своей группе «Пешком по России» в соцсети «ВКонтакте». Один из последних постов он посвятил городу Оби, где пробыл последние пару дней. 

Пока больше всего Андрею понравился Дагестан. «Очень много интересного с исторической точки зрения, да и сам по себе. И сам народ интересный, с которым интересно пообщаться. <...> Я за полтора месяца там палатку ставил — не давали. К себе домой затаскивали. Каждая вторая машина останавливается и предлагает помощь — лепёшки, воду дают. У нас такого нет. <...> Там очень много уникальных мест: например, песчаная гора среди скал. Как она там появилась? Откуда она взялась? Никто не знает, учёные бьются до сих пор. Она вторая по величине в мире, первая — в Сахаре, а тут везде скалы, горы. Я так прикинул — если весь этот песок использовать, то можно три или четыре города таких, как Новосибирск, построить», — поделился путешественник. 

Далее Андрей собирается дойти до Алтая, Красноярска, Байкала, Якутии, Владивостока, Магадана и других городов. Самые суровые регионы планирует пройти до начала зимы.

В Новосибирск нередко приезжают разные путешественники. На прошлой неделе в городе побывала итальянка, которая путешествует на велосипеде от Москвы до Владивостока, а еще раньше сюда добрался водитель школьного автобуса из Франции, который тоже путешествует по миру на велосипеде. 

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КОММЕНТАРИИ (26)

лена путина
2 июл 2019 в 19:54

ну для военных пенсионеров это можно. а остальное население, женщины в 60 и мужчины в 65 — пешком по россии? да и пенсия у некоторых 12000 рублей

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2 июл 2019 в 19:53

Я сам военный служил в спецназе Ермак с начала срочку потом контракт..

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2 июл 2019 в 20:10

На Будулая похож (фильм цыган):)Здоровья человеку, хотите идти -идите, хотите сделать привал-делайте,хотите выпить-пейте:)Хорошее время у вас, жаль только что вся молодость ушла на зарабатывание денег для этого хобби, для того чтобы хватало на еду, платить по счетам и и.д.Удачи и здоровья!!