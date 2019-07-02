Бывший военный за год дошёл пешком из Москвы до Новосибирска

В Новосибирск из Москвы пришёл путешественник Андрей Шарашкин — он уже год путешествует по стране только пешком. 53-летний житель Тюмени, бывший военный и учитель истории Андрей Шарашкин начал большое путешествие в Москве и за год с лишним прошёл половину страны. С собой у него палатка, спальный мешок, газовая горелка, одежда и немного еды. Так путешественник прошёл уже больше семи тысяч километров и сегодня, 2 июля, оказался в Новосибирске. «Когда я уволился с армии в 2002 году, у меня возникла такая идея — пройти по России. Первоначальная идея была пройти не пешком, а где-то пешком, где-то автостопом, собрать историю городов, населённых пунктов, истории каких-то людей и семей. Потому что всё это в совокупности — это история нашей страны, и в книгах об этом не напишут. <...> Год назад, 2 июня, я вышел в путь. Пошёл сначала до Анапы, там побыл, потом выдвинулся на Туапсе, потом Новороссийск и далее уже пошёл на Майкоп, Ставрополь, Дагестан и все другие регионы», — рассказал путешественник корреспонденту НГС.



Андрей сообщил, что большую часть маршрута прошёл только пешком, но несколько дней назад подвернул ногу, из-за чего во время сильной боли иногда просит проезжающих водителей подвезти. Еду покупает по акции в супермаркетах: в основном крупы и сосиски. На пять дней у него уходит около 500-700 рублей. Ночует почти всегда в палатках, если только знакомые или неравнодушные местные жители не уговорят приютить его у себя. В Новосибирске Андрей Шарашкин уже был в 2014 году и изначально в свой маршрут его не включал, но затем мужчину пригласили сюда друзья. За половину этого дня он успел побывать на левом берегу, на Октябрьском мосту и Михайловской набережной: «То, что город [Новосибирск] красивый, — это я и так знаю, мне даже это и говорить не надо. Но моё отношение я смогу выразить, только когда пройдусь, посмотрю. В основном я, как правило, стараюсь брать историческую часть». О своих приключениях и городах, в которых бывает, Андрей пишет в своей группе «Пешком по России» в соцсети «ВКонтакте». Один из последних постов он посвятил городу Оби, где пробыл последние пару дней.