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Страна и мир

«Всего 50 тысяч — и президент на связи»: на продажу выставили визитку Владимира Путина

Продавцу раритет достался от деда, который встречался с будущим главой государства по работе

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Это было так давно, что Путин еще не стал президентом

Фото: Сергей Федосеев / 59.RU

В Волгограде нашлась визитка Владимира Путина — еще с тех времен, когда будущий президент страны был председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. Нынешний хозяин бумажного раритета готов с ним расстаться: он выставил визитку на продажу за 50 тысяч рублей, рассказывает V1.RU.

— Визитка Путина осталась от деда, который в 90-х годах по работе встречался с Владимиром Владимировичем. Сам экспертиз не проводил, но готов на любую, — уверяет мужчина по имени Виктор.

На визитке видны все телефоны и почта Путина

Сумму за визитку, рассказывает продавец, ему обозначили коллекционеры. Уже было два звонка от потенциальных покупателей из Москвы, но сделка пока не состоялась. По словам Виктора, продавать за космические деньги визитку Путина он не собирается.

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визитка Путинапрезидент Россииобъявление

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КОММЕНТАРИИ (23)

Путинизм неизбежен
2 июл 2019 в 17:36

Да уж, хорошо поураганил в 90 е бывший председатель комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.

Лера
2 июл 2019 в 17:28

Хоть какая польза от Путина

Фото пользователя
2 июл 2019 в 17:34

Бредятина.