«Всего 50 тысяч — и президент на связи»: на продажу выставили визитку Владимира Путина

Это было так давно, что Путин еще не стал президентом
Фото: Сергей Федосеев / 59.RU
В Волгограде нашлась визитка Владимира Путина — еще с тех времен, когда будущий президент страны был председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. Нынешний хозяин бумажного раритета готов с ним расстаться: он выставил визитку на продажу за 50 тысяч рублей, рассказывает V1.RU.
— Визитка Путина осталась от деда, который в 90-х годах по работе встречался с Владимиром Владимировичем. Сам экспертиз не проводил, но готов на любую, — уверяет мужчина по имени Виктор.
Сумму за визитку, рассказывает продавец, ему обозначили коллекционеры. Уже было два звонка от потенциальных покупателей из Москвы, но сделка пока не состоялась. По словам Виктора, продавать за космические деньги визитку Путина он не собирается.