«Всего 50 тысяч — и президент на связи»: на продажу выставили визитку Владимира Путина

В Волгограде нашлась визитка Владимира Путина — еще с тех времен, когда будущий президент страны был председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. Нынешний хозяин бумажного раритета готов с ним расстаться: он выставил визитку на продажу за 50 тысяч рублей, рассказывает V1.RU.



— Визитка Путина осталась от деда, который в 90-х годах по работе встречался с Владимиром Владимировичем. Сам экспертиз не проводил, но готов на любую, — уверяет мужчина по имени Виктор.