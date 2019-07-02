Бывший начальник ГЖИ сдал экзамен и возглавил управляющую компанию, которая принадлежит его жене

Евгений Пономарёв раньше работал главой администрации Ленинского района, руководил Государственной жилищной инспекцией Новосибирской области, а последнее время — в сфере ЖКХ в Самаре
Фото: Екатерина Калиневич
Бывший глава Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарёв рассказал корреспонденту НГС, какой управляющей компанией он стал руководить после возвращения из Самары, и кто является её владельцем.
«Управляющая компания называется "УК ЖКХ-Партнёр". Расположена она в Ленинском районе. Это улицы Путевая, частично Планировочная, 1-й и 2-й переулок Пархоменко, частично улицы, примыкающие к улице Крашенинникова. 36 домов постройки от 1940 года до 1960-го. В основном это послевоенные пятиэтажки. Это так называемый "соцгород" около Монумента Славы, это дома бывшего завода "Сибсельмаш", "Сибтекстильмаш", НВА (Новосибирский завод низковольтной аппаратуры. — Прим. ред.). Такие не "подарочные" дома. Но многие дома мы уже поставили на капремонт через фонд. Сейчас готовим их к зиме, делаем текущий ремонт», — сообщил Евгений Пономарёв.
Пономарёв уточнил, что собственником УК является его жена, а сам он выходит на работу директором компании.
«Она меня наняла на работу, я тут даже квалификационный экзамен сдал на право быть директором управляющей компании — набрал 100 баллов. Был ли конкурс на место директор? Я использовал коррупционные связи и семейное положение», — говорит Пономарёв.
Назвать сумму своего оклада и стоимость покупки компании Евгений Пономарёв отказался. Он уточнил, что его супруга занимается предпринимательством в торговле, у неё достаточно средств для приобретения такого бизнеса, а УК обошлась в среднюю по рынку цену. Говоря о своей зарплате, Евгений Пономарёв отметил, что ожидал большего, но понимает: вначале надо поработать, завоевать доверие собственников и присмотреться к работникам УК, из которых никто пока не уволен.
По данным системы «Контур.Фокус», с 19 июня 2019 года учредителями ООО «УК ЖКХ-Партнёр» являются Любовь Пастухова и АО «Сибэкспресс», полностью принадлежащее Анастасии Пономарёвой. Пономарёва через «Сибэкспресс» владеет 90% «УК ЖКХ-Партнёр», а Пастуховой принадлежит 10% компании. До 2019 года ООО «УК ЖКХ-Партнёр» называлось «РЭУ
В начале июня НГС рассказал о том, что Евгений Пономарёв вернулся из Самары и купил управляющую компанию.