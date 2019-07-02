«Со всех сторон вода»: грунтовые воды затопили улицы в новосибирском микрорайоне

Грунтовые воды затопили улицы в микрорайоне Балластный карьер в Ленинском районе Новосибирска. Об этом корреспонденту НГС сообщил местный житель Сергей Кузьмин. Он рассказал, что раньше на улицах было сухо, а сейчас уровень воды с каждым днём постепенно повышается, подтапливая улицы, дома, участки и погреба. «Если взять улицу Дивногорскую, она находится на юге микрорайона <...> там, насколько я знаю, начались подтопления. Если взять улицу Торфяную, она идёт с востока к центру микрорайона. Если взять первый Экскаваторный переулок, где в северо-восточной части началось затопление погребов и наметился выход грунтовых вод. А если взять переулок Балластный, где вода вышла на улицы и затапливает их — он вообще в центре района. Со всех сторон на микрорайон давит вода грунтовая», — описал проблему Кузьмин.

Сергей прислал в редакцию подтверждающее видео, уточнив, что один из председателей ТОС «Балластный карьер» Алексей Потапенко написал обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором рассказал о потопе (копия имеется в распоряжении редакции НГС. — Прим. Ред.).

Сергей Кузьмин

В своём обращении председатель совета ТОСа предупреждает губернатора, что после начала разработки карьера «Месторождение Кучино» (находится поблизости от микрорайона. — Прим. Ред.) грунтовые воды устремятся в него, из-за чего по всему микрорайону начнутся просадки. «На пути движения этой подземной речки находятся: две шоссейные дороги, две ветки железной дороги, газопровод высокого давления, водопровод, электрические кабели и высоковольтные ЛЭП, множество жилых домов», — предупреждает Алексей Потапенко. Кузьмин предположил, что вода может подниматься из-за строительства двух новых микрорайонов у улицы Большая. «Строящиеся микрорайоны [неподалёку] <...>, по моим наблюдениям, там не была выполнена дренажная канализация. Обычно при строительстве делается отвод воды с территории, где есть грунтовые воды. Там произошло что — уровень грунтовых вод там очень высокий, но отвода как такового не было сделано. Просто тупо сверху засыпается земля, где содержатся воды <...>. И вода либо вытесняется, либо вдавливается в землю. Таким образом накопился большой запас воды», — уверен житель.