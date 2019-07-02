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«Со всех сторон вода»: грунтовые воды затопили улицы в новосибирском микрорайоне

Жители опасаются, что вскоре их дома обрушатся

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По версии жителей, вода вышла на улицы микрорайона из-за строительства многоэтажек у улицы Большая

Фото: Сергей Кузьмин

Грунтовые воды затопили улицы в микрорайоне Балластный карьер в Ленинском районе Новосибирска. 

Об этом корреспонденту НГС сообщил местный житель Сергей Кузьмин. Он рассказал, что раньше на улицах было сухо, а сейчас уровень воды с каждым днём постепенно повышается, подтапливая улицы, дома, участки и погреба. 

«Если взять улицу Дивногорскую, она находится на юге микрорайона <...> там, насколько я знаю, начались подтопления. Если взять улицу Торфяную, она идёт с востока к центру микрорайона. Если взять первый Экскаваторный переулок, где в северо-восточной части началось затопление погребов и наметился выход грунтовых вод. А если взять переулок Балластный, где вода вышла на улицы и затапливает их — он вообще в центре района. Со всех сторон на микрорайон давит вода грунтовая», — описал проблему Кузьмин.

Сергей прислал в редакцию подтверждающее видео, уточнив, что один из председателей ТОС «Балластный карьер» Алексей Потапенко написал обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором рассказал о потопе (копия имеется в распоряжении редакции НГС. — Прим. Ред.).

Сергей Кузьмин

В своём обращении председатель совета ТОСа предупреждает губернатора, что после начала разработки карьера «Месторождение Кучино» (находится поблизости от микрорайона. — Прим. Ред.) грунтовые воды устремятся в него, из-за чего по всему микрорайону начнутся просадки.

«На пути движения этой подземной речки находятся: две шоссейные дороги, две ветки железной дороги, газопровод высокого давления, водопровод, электрические кабели и высоковольтные ЛЭП, множество жилых домов», — предупреждает Алексей Потапенко.

Кузьмин предположил, что вода может подниматься из-за строительства двух новых микрорайонов у улицы Большая.

«Строящиеся микрорайоны [неподалёку] <...>, по моим наблюдениям, там не была выполнена дренажная канализация. Обычно при строительстве делается отвод воды с территории, где есть грунтовые воды. Там произошло что — уровень грунтовых вод там очень высокий, но отвода как такового не было сделано. Просто тупо сверху засыпается земля, где содержатся воды <...>. И вода либо вытесняется, либо вдавливается в землю. Таким образом накопился большой запас воды», — уверен житель.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу губернатора Новосибирской области с просьбой уточнить, получил ли Андрей Травников письмо председателя и какие меры власти собираются предпринять, чтобы не допустить дальнейшего затопления микрорайона.

Жители уже давно протестуют против начала разработки карьера. Так, например, 28 апреля около 130 человек собрались в сквере на улице Орджоникидзе на пикете против разработки песчаного карьера «Месторождение Кучино» в Левобережье и за сохранение болота, в котором живут краснокнижные животные.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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2 июл 2019 в 20:34

Мэрии не до вас! Крестный ход на носу, надо готовиться!

Sweety
2 июл 2019 в 20:36

Куда только смотрит мэрия??? Вы когда начнете работать, а? Хватит в пустую тратить деньги налогоплательщиков!!!

СруБ_ДеревА
2 июл 2019 в 20:35

Локоть, ты вообще своим горожанам помогать будешь???