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Спорт

Как Олимпиада, только для студентов: Россия во второй раз примет летние игры Универсиады

Столицей студенческих игр — 2023 станет Екатеринбург

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Летняя Универсиада в 2013 году проходила в Казани, а в 2019-м зимние игры принимал Красноярск

Фото: Игорь Алексеев / ТАСС

Сегодня в Неаполе было принято решение о проведении Всемирной летней универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Решение было озвучено в ходе заседания исполкома FISU, сообщает ТАСС. Таким образом, летние студенческие игры пройдут в России во второй раз: впервые в 2013 году соревнования проходили в Казани.

Универсиада — международные соревнования между студентами, по статусу и масштабу сопоставимые с Олимпийскими играми. По правилам Универсиады все участники должны быть действующими студентами вузов или закончить их не ранее одного года до начала Игр. Возраст спортсменов — от 17 до 28 лет. 

Ранее наши коллеги с E1.RU писали, что соревнования должны будут пройти на 18 спортивных площадках, 13 из которых уже есть. Планируется, что к 2023 году в Екатеринбурге построят Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта. На эти цели, как ожидается, город получит десятки миллиардов рублей из федерального бюджета.

В марте зимняя Универсиада проходила в Красноярске: посмотрите, как ярко и зрелищно открывали и закрывали игры. В командном зачете победила Россия: у нас 41 комплект золотых медалей, 39 серебряных и 32 бронзы.

Универсиады проводятся раз в два года. В 2019 году летние игры пройдут в Неаполе, в 2021-м — в китайском городе Чэнду.

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Универсиада в Екатеринбургеспорт

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (9)

2 июл 2019 в 16:47

И опять наши профессионалы мужественно выиграют студентов-любителей ...

2 июл 2019 в 17:08

Отличная новость для чиновников Екатеринбурга.
Ну и для людей, не понимающих ничтожности истинной ценности наград на подобных мероприятиях, где принимающая сторона выставляет против гостей-студентов собственных профессиональных спортсменов с наспех полученными студенческими.

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2 июл 2019 в 16:52

Европейцы или кто там выиграли в принципе уже тогда, когда поняли, что можно впаривать подобные универсиады, азиады и прочие -ады странам, где правители традиционно уделяют большое внимание бусам, а также их размеру и блестючести.