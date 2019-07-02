Как Олимпиада, только для студентов: Россия во второй раз примет летние игры Универсиады

Сегодня в Неаполе было принято решение о проведении Всемирной летней универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Решение было озвучено в ходе заседания исполкома FISU, сообщает ТАСС. Таким образом, летние студенческие игры пройдут в России во второй раз: впервые в 2013 году соревнования проходили в Казани.



Универсиада — международные соревнования между студентами, по статусу и масштабу сопоставимые с Олимпийскими играми. По правилам Универсиады все участники должны быть действующими студентами вузов или закончить их не ранее одного года до начала Игр. Возраст спортсменов — от 17 до 28 лет.