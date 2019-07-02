Как Олимпиада, только для студентов: Россия во второй раз примет летние игры Универсиады

Летняя Универсиада в 2013 году проходила в Казани, а в 2019-м зимние игры принимал Красноярск
Фото: Игорь Алексеев / ТАСС
Сегодня в Неаполе было принято решение о проведении Всемирной летней универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Решение было озвучено в ходе заседания исполкома FISU, сообщает ТАСС. Таким образом, летние студенческие игры пройдут в России во второй раз: впервые в 2013 году соревнования проходили в Казани.
Универсиада — международные соревнования между студентами, по статусу и масштабу сопоставимые с Олимпийскими играми. По правилам Универсиады все участники должны быть действующими студентами вузов или закончить их не ранее одного года до начала Игр. Возраст спортсменов — от 17 до 28 лет.
Ранее наши коллеги с E1.RU писали, что соревнования должны будут пройти на 18 спортивных площадках, 13 из которых уже есть. Планируется, что к 2023 году в Екатеринбурге построят Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта. На эти цели, как ожидается, город получит десятки миллиардов рублей из федерального бюджета.
В марте зимняя Универсиада проходила в Красноярске: посмотрите, как ярко и зрелищно открывали и закрывали игры. В командном зачете победила Россия: у нас 41 комплект золотых медалей, 39 серебряных и 32 бронзы.
Универсиады проводятся раз в два года. В 2019 году летние игры пройдут в Неаполе, в 2021-м — в китайском городе Чэнду.