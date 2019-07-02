Новосибирцу грозит 5 лет за подрыв гранаты у дома на Некрасова

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд
Фото: коллаж Юлии Шипициной
В Центральном районе будут судить 32-летнего новосибирца — его обвиняют в том, что он, поспорив из-за денег со знакомым, решил взорвать его автомобиль и подбросил гранату под припаркованную на улице Некрасова машину в ноябре 2018 года.
«Гранату (РГД-5) постоянно перевозил в своём автомобиле, непонятно для каких целей. Ночью решил отомстить знакомому и подбросил эту гранату, выдернув чеку, под автомобиль. Она немного откатилась и основной ударный взрыв пришёлся на соседнюю стоящую машину. Было повреждение двух автомобилей», — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Центрального района Новосибирска Виталий Зулин.
Подозреваемого задержали полицейские в феврале этого года.
«Уголовные дела за незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва (ч. 2 ст. 167 УК РФ) были возбуждены и расследованы следователем отдела полиции
По данным прокуратуры Новосибирской области, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
В конце января рано утром произошёл взрыв в банке «Открытие» по адресу улица Первомайская, 160. Преступники взорвали банкоматы, но деньги из них достать так и не смогли.