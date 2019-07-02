Новосибирцу грозит 5 лет за подрыв гранаты у дома на Некрасова

В Центральном районе будут судить 32-летнего новосибирца — его обвиняют в том, что он, поспорив из-за денег со знакомым, решил взорвать его автомобиль и подбросил гранату под припаркованную на улице Некрасова машину в ноябре 2018 года.

«Гранату (РГД-5) постоянно перевозил в своём автомобиле, непонятно для каких целей. Ночью решил отомстить знакомому и подбросил эту гранату, выдернув чеку, под автомобиль. Она немного откатилась и основной ударный взрыв пришёлся на соседнюю стоящую машину. Было повреждение двух автомобилей», — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Центрального района Новосибирска Виталий Зулин.